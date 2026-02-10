Στο Αεροδικείο με κουκούλα ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Σήμερα η απολογία του για τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών στην Κίνα

Με κουκούλα και κρυμμένα χαρακτηριστικά ο σμήναρχος στο Αεροδικείο / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Αεροδικείο Αθηνών οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για υπόθεση κατασκοπείας, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα. 

Υπόθεση κατασκοπείας: «Γυναίκα – σκιά» στρατολόγησε τον σμήναρχο!

Φορώντας πολιτικά ρούχα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά με κουκούλα, έφτασε στο Αεροδικείο συνοδεία δύο αερονόμων. 

Η «διπλή ζωή» του Έλληνα κατασκόπου: Πώς έστελνε πληροφορίες στους Κινέζους

Σμήναρχος κατασκοπεία

Ο κατηγορούμενος έφτασε στο Αεροδικείο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του / Φωτογραφίες Intime (Δημήτρης Περιστέρης)

Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Ο 54χρονος καλείται να απολογηθεί για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, όπως η συλλογή και διαβίβαση απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών σε τρίτους, πράξεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, ενδέχεται να έθεσαν σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα. 

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τη συμμετοχή της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και ειδικών υπηρεσιών, που εξετάζουν το εύρος των επαφών του κατηγορουμένου και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών. 

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο σμήναρχος φέρεται να μετέδιδε στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα, λαμβάνοντας οικονομικά ανταλλάγματα. 

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Κινέζος, οι επαφές και τα χρηματικά ανταλλάγματα  

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έδινε απόρρητες πληροφορίες σε Κινέζο, ο οποίος χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», με τις αρχές να εξετάζουν εάν αυτό είναι το πραγματικό του όνομα ή ψευδώνυμο.  

Οι δυο τους αντάλλαζαν μηνύματα και φέρεται να είχαν συναντήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.  

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες έχει το «κρυφό» κινητό τηλέφωνο του 54χρονου, μέσω του οποίου φέρεται να διακινούσε κρυπτογραφημένα δεδομένα και να έδινε πληροφορίες για οπλικά συστήματα, λογισμικά και στρατιωτικά δίκτυα, εκμεταλλευόμενος τη θέση του. 

Οι Αρχές διερευνούν επίσης οικονομικές συναλλαγές, καθώς ο σμήναρχος φέρεται να έλαβε χρηματικά ποσά και μέσω κρυπτονομισμάτων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα χρήματα αφορούσαν επαγγελματικές υπηρεσίες. 

Υπόθεση κατασκοπείας: Πιθανώς να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια

Για την υπόθεση μίλησε στη Βουλή ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να του του αφαιρεθεί η ιθαγένεια.

«Στις 6 Φεβρουαρίου τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες. Ασκήθηκε ποινική δίωξη από την εισαγγελία και διατάχθηκε κύρια ανάκριση. Όταν φέραμε το άρθρο 288 περί άρσης ιθαγένειας που δαιμονοποιήθηκε, είναι ένας λόγος εφαρμογής ενδεχομένως. Η έρευνα συνεχίζεται, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις. Αναφέρομαι προσεκτικά και με συστολή σε αυτό γιατί πρόκειται για Έλληνα αξιωματικό», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

