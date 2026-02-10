Λαχταριστά χειροποίητα κανελόνια με pulled μοσχάρι, κρέμα τυρί και μυρωδικά

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρωινό Τρίτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έφτιαξε μία πρωτότυπη και λαχταριστή συνταγή, δείχνοντας βήμα βήμα τη διαδικασία στους τηλεθεατές.

Ο σεφ μαγείρεψε πεντανόστιμα χειροποίητα κανελόνια με pulled μοσχάρι, κρέμα τυρί και μυρωδικά.

Υλικά της συνταγής



• 1–1,2 κιλό μοσχάρι

• 1 κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 1 καρότο

• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 1 ποτήρι κόκκινο κρασί

• 500 ml ζωμό μοσχαριού

• 2 φύλλα δάφνης

• Θυμάρι & δάφνη

• Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι



• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 250 γρ κρέμα τυριού

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• μαϊντανός

• σχοινόπρασο

• λίγο θυμάρι

• Πιπέρι & λίγο μοσχοκάρυδο

• 300 γρ αλεύρι

• 3 αυγά

• 1 πρέζα αλάτι

Για την σάλτσα

• 40 γρ βούτυρο

• 40 γρ αλεύρι

• 500 ml γάλα

• 50 γρ παρμεζάνα

• Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση της συνταγής

Για το μοσχάρι

Θωρακίζεις το μοσχάρι ολόκληρο στο λάδι μέχρι να πάρει χρώμα.

Προσθέτεις κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο – σοτάρεις.

Ρίχνεις πελτέ, σβήνεις με κρασί.

Προσθέτεις ζωμό & μυρωδικά.

Σιγοβράζεις 2,5–3 ώρες (ή φούρνο 160°C) μέχρι να λιώνει.

Το ξεψαχνίζεις με πιρούνια. Κρατάς λίγη από τη σάλτσα για τη γέμιση.

Για τα κανελόνια

Ζυμώνεις, ξεκουράζεις 30’.

Ανοίγεις λεπτό φύλλο.

Κόβεις ορθογώνια.

Γεμίζεις και τυλίγεις σε ρολό. (Αν βαριέσαι → έτοιμα κανελόνια, δεν θα σε κρίνω )

Στήσιμο & ψήσιμο

Λίγη σάλτσα στη βάση.

Κανελόνια γεμισμένα.

Υπόλοιπη σάλτσα.

Από πάνω: • παρμεζάνα ή γραβιέρα ωρίμανσης

Ψήσιμο • 180°C • 35–40 λεπτά (τελείωμα με 5’ γκριλ)

