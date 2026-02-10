Λαχταριστά χειροποίητα κανελόνια με pulled μοσχάρι, κρέμα τυρί και μυρωδικά

Πρωινό Τρίτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έφτιαξε μία πρωτότυπη και λαχταριστή συνταγή, δείχνοντας βήμα βήμα τη διαδικασία στους τηλεθεατές.
Ο σεφ μαγείρεψε πεντανόστιμα χειροποίητα κανελόνια με pulled μοσχάρι, κρέμα τυρί και μυρωδικά.
Δείτε πώς θα φτιάξετε και εσείς αυτό το υπέροχο πιάτο!
Υλικά της συνταγής
• 1–1,2 κιλό μοσχάρι
• 1 κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 1 καρότο
• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 1 ποτήρι κόκκινο κρασί
• 500 ml ζωμό μοσχαριού
• 2 φύλλα δάφνης
• Θυμάρι & δάφνη
• Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 250 γρ κρέμα τυριού
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• μαϊντανός
• σχοινόπρασο
• λίγο θυμάρι
• Πιπέρι & λίγο μοσχοκάρυδο
• 300 γρ αλεύρι
• 3 αυγά
• 1 πρέζα αλάτι
Για την σάλτσα
• 40 γρ βούτυρο
• 40 γρ αλεύρι
• 500 ml γάλα
• 50 γρ παρμεζάνα
• Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο
Εκτέλεση της συνταγής
Για το μοσχάρι
- Θωρακίζεις το μοσχάρι ολόκληρο στο λάδι μέχρι να πάρει χρώμα.
- Προσθέτεις κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο – σοτάρεις.
- Ρίχνεις πελτέ, σβήνεις με κρασί.
- Προσθέτεις ζωμό & μυρωδικά.
- Σιγοβράζεις 2,5–3 ώρες (ή φούρνο 160°C) μέχρι να λιώνει.
- Το ξεψαχνίζεις με πιρούνια. Κρατάς λίγη από τη σάλτσα για τη γέμιση.
Για τα κανελόνια
- Ζυμώνεις, ξεκουράζεις 30’.
- Ανοίγεις λεπτό φύλλο.
- Κόβεις ορθογώνια.
- Γεμίζεις και τυλίγεις σε ρολό. (Αν βαριέσαι → έτοιμα κανελόνια, δεν θα σε κρίνω )
Στήσιμο & ψήσιμο
- Λίγη σάλτσα στη βάση.
- Κανελόνια γεμισμένα.
- Υπόλοιπη σάλτσα.
- Από πάνω: • παρμεζάνα ή γραβιέρα ωρίμανσης
- Ψήσιμο • 180°C • 35–40 λεπτά (τελείωμα με 5’ γκριλ)
