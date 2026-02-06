Παραδοσιακές φακές σούπα με σκορδόψωμο

Τώρα που ο καιρός είναι ακόμα κρύος, τι πιο λαχταριστό από ένα πιάτο φακές σούπα; Αυτό σκέφτηκε και ο Γιώργος Ρήγας και έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία σούπερ συνταγή για φακές ξυδάτες.

Υλικά για τις φακές

• 1 κούπα φακές ψιλές

• 1 μεγάλο κρεμμύδι σε καρεδάκι

• 1 καρότο σε καρεδάκι

• 1 φλ. ντομάτα κονκασέ

• 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

• 1 φύλλο δάφνης

• 5–6 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι & πιπέρι

• 1–2 κ.σ. κόκκινο ξύδι

Διαδικασία για τις φακές

1. Ξεπλένεις τις φακές, βράζεις 5΄, πετάς το πρώτο νερό και στραγγίζεις. 2. Σε κατσαρόλα ζεσταίνεις ελαιόλαδο. Σοτάρεις το κρεμμύδι καρεδάκι 2–3΄ μέχρι να γυαλίσει. 3. Προσθέτεις το καρότο καρεδάκι και το σκόρδο, ανακατεύεις 1–2΄. 4. Ρίχνεις την ντομάτα κονκασέ, ανακατεύεις και αφήνεις 2–3΄ να βγάλει τα αρώματα. 5. Προσθέτεις τις φακές, τη δάφνη και ζεστό νερό (να τις σκεπάζει + 2 δάχτυλα). 6. Αλατοπιπερώνεις και σιγοβράζεις 25–30 λεπτά, μέχρι να χυλώσει η σούπα. 7. Κατεβάζεις από τη φωτιά, ρίχνεις ελαιόλαδο και 1–2 κ.σ. ξύδι.

Ανακατεύεις καλά.

Τις πεντανόστιμες φακές συνόδευσε και με λαχταριστό σκορδόψωμο δείχνοντάς μας βήμα-βήμα πώς να το φτιάξουμε.

Υλικά για το σκορδόψωμο

• Φέτες ψωμί

• 3–4 κ.σ. ελαιόλαδο

• ½–1 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη

• ½–1 κ.σ. ξύδι

• 1 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

• Αλάτι & πιπέρι

Διαδικασία για το σκορδόψωμο

1. Σε μπολάκι, φτιάχνεις το ντρέσινγκ: • Ρίχνεις ελαιόλαδο, σκόρδο σκόνη, ξύδι, ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι & πιπέρι. • Ανακατεύεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. 2. Αλείφεις τις φέτες ψωμί με το μίγμα. 3. Ζεσταίνεις ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά (χωρίς πολύ λάδι, γιατί ήδη έχεις στο ψωμί). 4. Ψήνεις τις φέτες 2–3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες & τραγανές. 5. Σερβίρεις ζεστό — τέλειο δίπλα σε φακές, σαλάτα ή ακόμα και σκέτο.

Δείτε το Breakfast@Star



