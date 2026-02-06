Άννα Στρατινάκη: Παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά/ βίντεο ERT

Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά, στη «σκιά» της υπόθεσης Παναγόπουλου για υπεξαίρεση. Υπόθεση για την οποία ελέγχονται έξι άτομα, ανάμεσά τους και ο σύζυγός της. Η ίδια αναφέρει στην επιστολή της ότι η παραίτησή της σχετίζεται με οικογενειακούς λόγους υγείας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης

«Η κυρία Αννα Στρατινάκη δε θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της», γράφει η σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Τα πρόσωπα που ελέγχονται για υπεξαίρεση

Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Ο ίδιος ελέγχεται για υπεξαίρεση κονδυλίων 2,1 εκατομμυρίων ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για την ίδια υπόθεση ελέγχονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ και ο σύζυγος της Α. Στρατινάκη, καθώς και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί η δέσμευση λογαριασμών τους, ενώ η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Παναγόπουλος, με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται μαζί με άλλα πρόσωπα να υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης», δήλωσε μετά τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Ποια είναι η Άννα Στρατινάκη

Η Άννα Στρατινάκη είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Υπ. Διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Άννα Στρατινάκη είχε αναλάβει Συνήγορος του Καταναλωτή το 2024. Ο Συνήγορος φέτος αναβαθμίζεται σε Ανεξάρτητη Αρχή και η ίδια θα συνέχιζε ως υποδιοικήτρια.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από 18.3.2011 έως 17.3.2015

Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1996, με έμφαση στο εμπορικό και το εργατικό δίκαιο.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε διάφορες θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ. Καταναλωτή, Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)

Από 8.7.2019 μέχρι 1.8.2024 ήταν Γενική Γραμματέας Εργασίας, και μετέπειτα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατά τα έτη της πανδημίας, επεξεργάστηκε νομοπαρασκευαστικά όλα τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας τα οποία θεσπίστηκαν, και ήταν υπεύθυνη για την επιχειρησιακή τους εφαρμογή και υλοποίηση. Συγκεκριμένα:

Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008 έως το 2011 και ήταν Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου