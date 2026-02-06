Άννα Στρατινάκη: Παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά

Το όνομα του συζύγου της ελέγχεται για υπεξαίρεση στην υπόθεση Παναγόπουλου

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Άννα Στρατινάκη: Παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά/ βίντεο ERT
Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά, στη «σκιά» της υπόθεσης Παναγόπουλου για υπεξαίρεση. Υπόθεση για την οποία ελέγχονται έξι άτομα, ανάμεσά τους και ο σύζυγός της. Η ίδια αναφέρει στην επιστολή της ότι η παραίτησή της σχετίζεται με οικογενειακούς λόγους υγείας. 

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης

«Η κυρία Αννα Στρατινάκη δε θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της», γράφει η σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου. 

Άννα Στρατινάκη: Παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά

Άννα Στρατινάκη/ Eurokinissi

Υπόθεση Παναγόπουλου: Τα πρόσωπα που ελέγχονται για υπεξαίρεση

Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. 

Ο ίδιος ελέγχεται για υπεξαίρεση κονδυλίων 2,1 εκατομμυρίων ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για την ίδια υπόθεση ελέγχονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ και ο σύζυγος της Α. Στρατινάκη, καθώς και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί η δέσμευση λογαριασμών τους, ενώ η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

Ποιος είναι ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που ελέγχεται για υπεξαίρεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Παναγόπουλος, με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται μαζί με άλλα πρόσωπα να υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης», δήλωσε μετά τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. 

Ποια είναι η Άννα Στρατινάκη

Η Άννα Στρατινάκη είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Υπ. Διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Άννα Στρατινάκη είχε αναλάβει Συνήγορος του Καταναλωτή το 2024. Ο Συνήγορος φέτος αναβαθμίζεται σε Ανεξάρτητη Αρχή και η ίδια θα συνέχιζε ως υποδιοικήτρια. 

  • Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από 18.3.2011 έως 17.3.2015 
  • Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1996, με έμφαση στο εμπορικό και το εργατικό δίκαιο.
  • Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε διάφορες θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ. Καταναλωτή, Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
  • Από 8.7.2019 μέχρι 1.8.2024 ήταν Γενική Γραμματέας Εργασίας, και μετέπειτα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
  • Κατά τα έτη της πανδημίας, επεξεργάστηκε νομοπαρασκευαστικά όλα τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας τα οποία θεσπίστηκαν, και ήταν υπεύθυνη για την επιχειρησιακή τους εφαρμογή και υλοποίηση. Συγκεκριμένα:
  • Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008 έως το 2011 και ήταν Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ
 |
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
