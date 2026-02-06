Μαίρη Χατζηπαύλου: Η μοναξιά που βίωσε στα Miss Universe 2025

«Όλο αυτό το ταξίδι το πέρασα μόνη μου», είπε η Σταρ Ελλάς

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Σταρ Ελλάς Μαίρη Χατζηπαύλου μίλησε για τη συμμετοχή της στα καλλιστεία Miss Universe 2025, όπου εκπροσώπησε την Ελλάδα, σε συνέντευξη που έδωσε στο Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο. 

Σάλος στο Miss Universe 2025 – Ο πρόεδρος αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Η Μαίρη Χατζηπαύλου ήταν η εκπρόσωπος της Ελλάδας στα φετινά Miss Universe / Πηγή: Instagram marychatzipavlou

Η Μαίρη Χατζηπαύλου ήταν η εκπρόσωπος της Ελλάδας στα Miss Universe 2025 / Πηγή: Instagram marychatzipavlou

Σχετικά με το τι σημαίνει ομορφιά για εκείνη και αν της έχει σταθεί εμπόδιο, παραδέχτηκε: «Καταρχάς, η ομορφιά είναι δύσκολο πράγμα. Είναι και δώρο, αλλά μπορεί να αποτελέσει και τροχοπέδη στη ζωή μιας γυναίκας. Η αλήθεια είναι ότι η εμφάνιση όντως μπορεί να σε βοηθήσει, να σου ανοίξει κάποιες πόρτες.

Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι ζούμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν κάποια κοινωνικά κατάλοιπα και κάποια ταμπού και όταν έχεις μια εξωτερική εμφάνιση, θεωρώ ότι πρέπει να αποδεικνύεις συνεχώς ότι υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτό. Ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο, ότι υπάρχει περιεχόμενο».

Ακόμα, πρόσθεσε ότι έχει συναντήσει στη ζωή της ανθρώπους που την έκριναν μόνο από την εξωτερική της εμφάνιση. «Είναι λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που βλέπουν ότι μπορεί να υπάρχει ένα ποιόν, μια προσωπικότητα, ένας χαρακτήρας ή μόρφωση. Δεν θέλω να αποδείξω τίποτε σε κανέναν. Είμαι πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη για αυτό που είμαι».

Όσα δήλωσε η Μαίρη Χατζηπαύλου στην κάμερα του Breakfast@Star

Όσα δήλωσε η Μαίρη Χατζηπαύλου στην κάμερα του Breakfast@Star

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στα καλλιστεία, με την εντυπωσιακή Μαίρη να περιγράφει την εμπειρία της, η οποία της άφησε ανάμεικτα συναισθήματα:

«Η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματά μου ήταν αντιφατικά. Ενώ ήταν ένα τεράστιο όνειρο, το ήθελα πάρα πολύ και δούλεψα γι’ αυτό, και νιώθω πάρα πολύ ευλογημένη που τα κατάφερα. Παρ’ όλα αυτά, όταν πήγα εκεί, η συνθήκη που αντιμετώπισα και βίωσα ήταν λίγο διαφορετική. Και κανείς δεν με προετοίμασε. Ε, ήταν δύσκολο. Πάρα πολύ. Αυτό που μου έχει μείνει, ακόμα και τώρα, είναι η μοναξιά που βίωσα. Ένιωσα ότι όλο αυτό το ταξίδι το πέρασα μόνη μου».

Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια

Η ίδια είχε βρεθεί στο στόχαστρο των ψυχαγωγικών εκπομπών εξαιτίας των στιλιστικών της επιλογών στον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς, που έλαβε χώρα στην Ταϊλάνδη και ανέδειξε νικήτρια τη Μεξικανή Φατίμα Μπος (Fátima Bosch).

«Η αλήθεια είναι ότι με αντιμετώπισαν καλά. Δεν έχω παράπονο. Σίγουρα υπήρχαν και πολλά αρνητικά σχόλια από την τηλεόραση, από παρουσιαστές. Κάποια πράγματα που άκουσα και διάβασα δε μου άρεσαν. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν αρέσουμε σε όλους, είναι ανθρώπινο. Σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους όχι. Αλλά ο τρόπος που εκφράζουμε τα πράγματα, okay, μπορεί να πληγώσει κάποιες φορές», απάντησε για την αντιμετώπιση που είχε από τα media.

Η Μαίρη Χατζηπαύλου αποκάλυψε ποιο διάσημο Έλληνα και ποια διάσημη Ελληνίδα θεωρεί τους πιο καλοντυμένους. «Την Κατερίνα Καινούργιου. Μ’ αρέσει πάρα πολύ το στυλ της, η γκαρνταρόμπα της και θεωρώ ότι μοιάζουμε σε αυτό, στο στυλιστικό κομμάτι», είπε. Από τους άντρες ξεχωρίζει τον Λάκη Γαβαλά: «Μ’ αρέσει ο Λάκης Γαβαλάς. Μ’ αρέσει που είναι fashion icon, είναι extreme και ό,τι φοράει το υποστηρίζει».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
 |
MISS UNIVERSE 2025
 |
BREAKFAST@STAR
