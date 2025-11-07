Σάλος στο Miss Universe 2025 – Ο πρόεδρος αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Mε λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος

Σάλος ξέσπασε στη φετινή διοργάνωση του Miss Universe 2025 στην Ταϊλάνδη, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ του εκπροσώπου της διοργανώτριας χώρας και της Μις Μεξικό, Φατίμα Μπος.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας επίσημης εκδήλωσης πριν από τον μεγάλο τελικό και μεταδόθηκε ζωντανά, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, επικεφαλής της διοργάνωσης Miss Universe Thailand, επέπληξε δημόσια τη Μις Μεξικό, κατηγορώντας την ότι δεν ανάρτησε προωθητικό περιεχόμενο στα social media.

Η διαγωνιζόμενη αντέδρασε στην επίπληξη, εκφράζοντας την ενόχλησή της, κάτι που τον εξόργισε. Εκείνος φέρεται να την αποκάλεσε «χαζή» (“dumbhead”), πυροδοτώντας χάος στην αίθουσα.

Η Φατίμα Μπος αποχώρησε φανερά ενοχλημένη και βουρκωμένη, ενώ πολλές διαγωνιζόμενες σηκώθηκαν κι έφυγαν κι εκείνες σε ένδειξη συμπαράστασης. Ανάμεσά τους και η περσινή νικήτρια του τίτλου, Βικτόρια Θίλβινγκ, η οποία δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλές όταν κάποια αδικείται».

Το βίντεο από το περιστατικό έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να κατηγορούν τη διοργάνωση για έλλειψη σεβασμού.

Ο Οργανισμός Miss Universe (MUO) εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Ταϊλανδού αξιωματούχου «απαράδεκτη και προσβλητική».

Η δημόσια συγγνώμη και τα κλάματα

Μερικές ημέρες αργότερα, ο Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ εμφανίστηκε μετανιωμένος και με δάκρυα στα μάτια μπροστά στις κάμερες και ζήτησε δημόσια συγγνώμη με δάκρυα στα μάτια:

«Είμαι κι εγώ άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Αν κάποιος ένιωσε άβολα, λυπάμαι βαθιά».

Στη συνέχεια μιλώντας σε άλλη εκδήλωση, ο Ιτσαραγκρισίλ ζήτησε ξανά συγγνώμη απευθυνόμενος στις υποψήφιες καλλονές που στεκόντουσαν πίσω του.

«Δεν είχα πρόθεση να βλάψω κανέναν, γιατί σας σέβομαι όλους. Λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό. Πρώτα, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις υποψήφιες. Αν κάποιος επηρεάστηκε και δεν ένιωσε άνετα με αυτό που συνέβη, λυπάμαι πολύ».
 

@sarinkp.official Nawat broke down in tears. MUO disrespected the Thai host who invested over 200 million baht. Some of contestants refused to take photos for the sponsors. . #missuniverse #missuniverse2025 #missuniverso #sarinkp ♬ original sound - SarinKp.official

Ποια είναι η Μις Μεξικό, Φατίμα Μπος

Η Φατίμα Μπος Φερνάντεζ γεννήθηκε το 2000 στο Σαντιάγο τε Τέπα του Μεξικού. Από μικρή ηλικία αντιμετώπισε δυσλεξία και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, γεγονός που την έκανε – όπως δηλώνει η ίδια – πιο δυνατή και ανθεκτική.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2025 στέφθηκε Miss Universe México, εκπροσωπώντας την πολιτεία Ταμπάσκο και γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα από την περιοχή που κατέκτησε τον τίτλο.

Μετά το περιστατικό, η Μπος δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Δεν ανέχομαι την έλλειψη σεβασμού. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αποκαλείται ‘χαζή’ επειδή υπερασπίζεται τη φωνή της».

Η στάση της, όπως και η υποστήριξη των συναγωνιζόμενων, αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά πως ο διαγωνισμός ομορφιάς του 21ου αιώνα δεν αφορά μόνο την εξωτερική εμφάνιση, αλλά και τη δύναμη, την αξιοπρέπεια και τη φωνή των γυναικών.

