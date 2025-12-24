Σέρρες: Αγνοοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

Συναγερμός έχει σημάνει από χθες το πρωί στις Σέρρες, καθώς αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων.

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στην αστυνομία από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι του για περισσότερες από 24 ώρες και δεν είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία του.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πορροΐων και από γειτονικές περιοχές, να πραγματοποιούν έρευνες σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται στους πρόποδες ττης οροσειράς Μπέλλες, όπου βρέθηκε και το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Μέχρι στιγμής δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή δυνάμεων της ΕΜΑΚ. Οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου. Παρ' όλ' αυτά στην περιοχή επικρατεί έντονη κακοκαιρία, που δυσχεραίνει τις έρευνες.

