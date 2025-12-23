Εξελίξεις στην Κρήτη: «Χάθηκε στα χωράφια» - Νέες μαρτυρίες για τον γιατρό

Νέες μαρτυρίες ρίχνουν φως στην εξαφάνιση του 33χρονου Αλέξη στον Αποκόρωνα Χανίων, ενισχύοντας το ενδεχόμενο ότι ο αγνοούμενος κινούνταν για ημέρες μέσα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη, κοντά στον Φρε.

Η οικογένεια του Αλέξη παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», εκφράζοντας την αγωνία της αλλά και την ανάγκη να συνεχιστούν αδιάκοπα οι έρευνες. Σύμφωνα με το συντονιστικό, στο πεδίο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες στις περιοχές Πλατανιά και Αποκόρωνα, δύο αστυνομικοί και χειριστές drone, οι οποίοι ερευνούν τόσο το εσωτερικό οδικό δίκτυο όσο και αγροτικές εκτάσεις. Συνδράμουν επίσης και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της ΕΜΑΚ.

Εξαφάνιση γιατρού Κρήτη: «Τον είδα σκυφτό, κουρασμένο, με κουκούλα»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η μαρτυρία του κ. Κουλιζάκη από το Φρε. Όπως ανέφερε, το βράδυ της Τετάρτης, μεταξύ 20:30 και 21:20, είδε έναν άνδρα να περπατά στον εσωτερικό περιφερειακό δρόμο που συνδέει το Φρε με το Νιοχωριό.

«Ήταν ψηλός, αδύνατος, με αξύριστο πρόσωπο και φορούσε ένα φούτερ μπλε με κουκούλα. Βάδιζε σκυφτός και φαινόταν κουρασμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά. Την επόμενη ημέρα, βλέποντας σχετικό ρεπορτάζ, συνειδητοποίησε ότι ο άνθρωπος που είχε δει ήταν πιθανότατα ο Αλέξης.

Εξαφάνιση γιατρού Κρήτη: «Μόλις του έριξα τα φώτα, χάθηκε στο χωράφι»

Μία εβδομάδα μετά ένας ακόμη άνθρωπος είδε τον γιατρό. Γύρω στις 18:45, ο κ. Κώστας Νικηφοράκης περιέγραψε ότι κινούμενος με το αυτοκίνητό του κοντά στα Πεμόνια, εντόπισε έναν άνδρα σκυφτό στην άκρη του δρόμου.

«Του έριξα τα φώτα και μόλις με είδε άρχισε να τρέχει προς το χωράφι. Με κοίταζε πολύ περίεργα, με μάτια ορθάνοιχτα», ανέφερε. Όπως είπε, αργότερα, βλέποντας την ειδοποίηση εξαφάνισης, τα ρούχα και η συμπεριφορά του άνδρα τον έκαναν να πιστέψει ότι επρόκειτο για τον Αλέξη.

Οι δύο μαρτυρίες τοποθετούν τον αγνοούμενο στην ίδια ευρύτερη περιοχή, σε απόσταση μόλις 3-4 χιλιομέτρων, την ίδια ημέρα. Το γεγονός αυτό ενισχύει το σενάριο ότι κινείται κυκλικά, πιθανόν αποπροσανατολισμένος.

Παρά τους ελέγχους σε πηγάδια, ξωκλήσια και εγκαταλελειμμένους χώρους, δεν υπάρχουν ίχνη του. Οι έρευνες συνεχίζονται, με κάθε μαρτυρία να θεωρείται κρίσιμη.

