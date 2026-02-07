Υπόθεση κατασκοπείας: Πότε έγινε η στρατολόγηση του σμήναρχου

Ο κινηματογραφικός τρόπος που CIA και ΕΥΠ έπιασαν τον σμήναρχο / Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με το βαρύτατο κακούργημα της κατασκοπείας βρίσκεται αντιμέτωπος ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και η ποινή του θα κριθεί την Τρίτη ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε πως διέρρεε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα. Πότε όμως έγινε η στρατολόγησή του και τις πληροφορίες έχει διαρρεύσει έως τώρα στο Πεκίνο;

Ο 54χρονος αξιωματικός δεν ήταν ένα τυχαίο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας. Είχε 35 χρόνια υπηρεσίας και θεωρούνταν ένας από τους πιο καταρτισμένους ειδικούς στις επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά συστήματα και την κυβερνοασφάλεια.

Υπόθεση Κατασκοπείας: Η στρατολόγηση στην Κίνα

Πληροφορίες αναφέρουν πως η στρατολόγησή από το Πεκίνο φέρεται να έγινε το 2024. Τότε, μέσω των social media, ξεκίνησε να προβάλει πιο έντονα το βιογραφικό του, ειδικά στο LinkedIn.

Εκείνη την περίοδο φέρεται να ήρθε σε διαδικτυακή επαφή με εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών για θέματα γεωστρατηγικής πολιτικής. Σε συνέδριο του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκή χώρα, φέρεται να συνάντησε Κινέζους πράκτορες.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε μόνος του ένα ταξίδι στην Κίνα, με πρόσχημα την εκμάθηση της γλώσσας. Εκεί, φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε ειδικά λογισμικά και τεχνικές επικοινωνίας, επισφραγίζοντας την στρατολόγησή του από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, φέρεται να ξεκίνησε να φωτογραφίζει διαβαθμισμένα έγγραφα και να τα αποστέλλει στην Κίνα μέσω ειδικής κρυπτογραφημένης συσκευής που του είχαν παραχωρήσει οι κινέζοι πράκτορες.

Υπόθεση κατασκοπείες: Τι ομολόγησε ο 54χρονος Σμήναρχος

Ο 54χρονος ομολόγησε ότι παρείχε πληροφορίες στην Κίνα έναντι αμοιβής και έδωσε και το όνομα του Κινέζου στρατολόγου του.

Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε στα στελέχη της ΕΥΠ που τον ανέκριναν ότι παρείχε στην Κίνα απόρρητες πληροφορίες για οικονομικό όφελος και είχε ζητήσει από τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε οι πληρωμές να γίνονται σε κινεζικά γουάν.

Μάλιστα έχει ήδη εντοπιστεί η διαδρομή των χρημάτων που διακινήθηκαν για τις… «υπηρεσίες» του. Στο υπουργείο Άμυνας γνωρίζουν πολύ καλά πώς έπαιρνε τα χρήματα, μέσω ποιου λογαριασμού γίνονταν οι μεταφορές χρημάτων και τα ποσά που διακινήθηκαν.

Αυτό που ερευνά τώρα η ΕΥΠ είναι αν το όνομα του Κινέζου στρατολόγου που έδωσε ο 54χρονος είναι το πραγματικό και παράλληλα αναζητούν και τα πρόσωπα τα οποία φέρεται να είχε στρατολογήσει εκείνος στη χώρα μας και είναι τουλάχιστον δύο.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ποιον είναι ο 54χρονος Σμήναρχος

Ο 53χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και για μία δεκαετία είχε διατελέσει διαπιστευμένος αξιολογητής συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτών των καθηκόντων του, πραγματοποίησε επιθεωρήσεις σε στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αξιολογώντας ραντάρ, δίκτυα αεράμυνας και κρίσιμες υποδομές.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχε στην ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ και είχε συμμετοχή σε συμβάσεις και αναβαθμίσεις των συστημάτων Patriot. Τέλος διέθετε τεχνογνωσία στις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα.

Τον Ιούλιο του 2024 ανέλαβε διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) στο Καβούρι Αττικής, όπου συνελήφθη.

Υπόθεση Κατασκοπείας: Πώς έγινε η σύλληψή του

Η υπόθεση ενεργοποιήθηκε όταν η CIA ενημέρωσε την ΕΥΠ για πιθανή κατασκοπευτική δράση Έλληνα αξιωματικού υπέρ ξένης υπερδύναμης.

Ο Σμήναρχος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από τον περασμένο Οκτώβριο από την ΕΥΠ και τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με απόλυτη μυστικότητα για να εξασφαλιστεί ο αιφνιδιασμός, εντός της 128ης Σμηναρχίας, παρουσία εισαγγελέα, από κλιμάκιο της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Οι άνδρες των υπηρεσιών μπήκαν στο γραφείο του, του ανακοίνωσαν τη σύλληψη και άρχισαν άμεσα τον έλεγχο των ηλεκτρονικών του συσκευών. Εκεί, εντόπισαν το δεύτερο κινητό του, το οποίο δεν ήταν δηλωμένο στην υπηρεσία ως όφειλε.

Ειδικός αξιωματικός κατάφερε να το αποκρυπτογραφήσει και τότε ο σμήναρχος φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε.

Ακολούθησαν κατασχέσεις υπολογιστών, κινητών, σκληρών δίσκων και USB, ενώ έγινε έφοδος και στο σπίτι του, όπου βρέθηκε laptop και η ειδική κρυπτογραφημένη συσκευή επικοινωνίας.

Μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε στη μονάδα της Αερονομίας στον Βύρωνα.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Ο 54χρονος κατηγορείται για «συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Επιπλέον, βάσει πρόσφατης νομοθεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.