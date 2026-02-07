Υπόθεση κατασκοπείας: Πότε έγινε η στρατολόγηση του σμήναρχου

Το ταξίδι στην Κίνα – Πληρωνόταν σε γουάν για τις πληροφορίες του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.02.26 , 11:43 Τροχαίο Πικέρμι: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό
07.02.26 , 11:32 Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: «Τον είδα ενεργό στα social media»
07.02.26 , 11:19 Εξωπραγματικό το κόστος Μπενίτεθ για Αλαφούζο!
07.02.26 , 10:31 Ιωάννα Τούνη: Ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της - «Δε μιλιέται»
07.02.26 , 10:28 Υπόθεση κατασκοπείας: Πότε έγινε η στρατολόγηση του σμήναρχου
07.02.26 , 10:04 Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!
07.02.26 , 10:01 Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
07.02.26 , 09:35 Hyundai: Παραγωγή 5.000.000 αυτοκινήτων στην Τσεχία
07.02.26 , 09:30 Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»
07.02.26 , 09:20 Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία ο πατέρας της – Φόβοι για την τύχη της
07.02.26 , 09:03 Κάρολος Ντίκενς: Ταπείνωσε τη σύζυγό του για να ζήσει με την ερωμένη του
07.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Φεβρουαρίου
06.02.26 , 23:35 Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
06.02.26 , 22:38 Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
06.02.26 , 22:34 Τροχαίο Στον Σκαραμαγκά: Σύγκρουση Λεωφορείου Με Αυτοκίνητο
Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ο κινηματογραφικός τρόπος που CIA και ΕΥΠ έπιασαν τον σμήναρχο / Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το βαρύτατο κακούργημα της κατασκοπείας βρίσκεται αντιμέτωπος ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και η ποινή του θα κριθεί την Τρίτη ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε πως διέρρεε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα. Πότε όμως έγινε η στρατολόγησή του και τις πληροφορίες έχει διαρρεύσει έως τώρα στο Πεκίνο;

Σε διαθεσιμότητα ο Σμήναρχος - Κινδυνεύει ακόμη και με ισόβια

Ο 54χρονος αξιωματικός δεν ήταν ένα τυχαίο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας. Είχε 35 χρόνια υπηρεσίας και θεωρούνταν ένας από τους πιο καταρτισμένους ειδικούς στις επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά συστήματα και την κυβερνοασφάλεια. 

Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία 1

Υπόθεση Κατασκοπείας: Η στρατολόγηση στην Κίνα

Πληροφορίες αναφέρουν πως η στρατολόγησή από το Πεκίνο φέρεται να έγινε το 2024. Τότε, μέσω των social media, ξεκίνησε να προβάλει πιο έντονα το βιογραφικό του, ειδικά στο LinkedIn. 

Εκείνη την περίοδο φέρεται να ήρθε σε διαδικτυακή επαφή με εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών για θέματα γεωστρατηγικής πολιτικής. Σε συνέδριο του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκή χώρα, φέρεται να συνάντησε Κινέζους πράκτορες. 

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

Στη συνέχεια πραγματοποίησε μόνος του ένα ταξίδι στην Κίνα, με πρόσχημα την εκμάθηση της γλώσσας. Εκεί, φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε ειδικά λογισμικά και τεχνικές επικοινωνίας, επισφραγίζοντας την στρατολόγησή του από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.  

Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία 2

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, φέρεται να ξεκίνησε να φωτογραφίζει διαβαθμισμένα έγγραφα και να τα αποστέλλει στην Κίνα μέσω ειδικής κρυπτογραφημένης συσκευής που του είχαν παραχωρήσει οι κινέζοι πράκτορες. 

Υπόθεση κατασκοπείες: Τι ομολόγησε ο 54χρονος Σμήναρχος

Ο 54χρονος ομολόγησε ότι παρείχε πληροφορίες στην Κίνα έναντι αμοιβής και έδωσε και το όνομα του Κινέζου στρατολόγου του. 

Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε στα στελέχη της ΕΥΠ που τον ανέκριναν ότι παρείχε στην Κίνα απόρρητες πληροφορίες για οικονομικό όφελος και είχε ζητήσει από τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε οι πληρωμές να γίνονται σε κινεζικά γουάν. 

Κατασκοπεία: Με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας κινδυνεύει ο Σμήναρχος

Μάλιστα έχει ήδη εντοπιστεί η διαδρομή των χρημάτων που διακινήθηκαν για τις… «υπηρεσίες» του. Στο υπουργείο Άμυνας γνωρίζουν πολύ καλά πώς έπαιρνε τα χρήματα, μέσω ποιου λογαριασμού γίνονταν οι μεταφορές χρημάτων και τα ποσά που διακινήθηκαν.

Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία 3

Αυτό που ερευνά τώρα η ΕΥΠ είναι αν το όνομα του Κινέζου στρατολόγου που έδωσε ο 54χρονος είναι το πραγματικό και παράλληλα αναζητούν και τα πρόσωπα τα οποία φέρεται να είχε στρατολογήσει εκείνος στη χώρα μας και είναι τουλάχιστον δύο. 

Υπόθεση κατασκοπείας: Ποιον είναι ο 54χρονος Σμήναρχος

Ο 53χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και για μία δεκαετία είχε διατελέσει διαπιστευμένος αξιολογητής συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτών των καθηκόντων του, πραγματοποίησε επιθεωρήσεις σε στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αξιολογώντας ραντάρ, δίκτυα αεράμυνας και κρίσιμες υποδομές. 

Κατασκοπεία: Ποιος είναι ο Σμήναρχος - Τα προφίλ στα social media

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχε στην ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ και είχε συμμετοχή σε συμβάσεις και αναβαθμίσεις των συστημάτων Patriot. Τέλος διέθετε τεχνογνωσία στις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα. 

Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία 4

Τον Ιούλιο του 2024 ανέλαβε διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) στο Καβούρι Αττικής, όπου συνελήφθη.

Υπόθεση Κατασκοπείας: Πώς έγινε η σύλληψή του

Η υπόθεση ενεργοποιήθηκε όταν η CIA ενημέρωσε την ΕΥΠ για πιθανή κατασκοπευτική δράση Έλληνα αξιωματικού υπέρ ξένης υπερδύναμης.

Υπόθεση κατασκοπείας: Το λάθος που «πρόδωσε» τον σμήναρχο

Ο Σμήναρχος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από τον περασμένο Οκτώβριο από την ΕΥΠ και τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με απόλυτη μυστικότητα για να εξασφαλιστεί ο αιφνιδιασμός, εντός της 128ης Σμηναρχίας, παρουσία εισαγγελέα, από κλιμάκιο της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία 5

Οι άνδρες των υπηρεσιών μπήκαν στο γραφείο του, του ανακοίνωσαν τη σύλληψη και άρχισαν άμεσα τον έλεγχο των ηλεκτρονικών του συσκευών. Εκεί, εντόπισαν το δεύτερο κινητό του, το οποίο δεν ήταν δηλωμένο στην υπηρεσία ως όφειλε.

Κατασκοπεία: Διοικητής σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς!

Ειδικός αξιωματικός κατάφερε να το αποκρυπτογραφήσει και τότε ο σμήναρχος φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε.

Ακολούθησαν κατασχέσεις υπολογιστών, κινητών, σκληρών δίσκων και USB, ενώ έγινε έφοδος και στο σπίτι του, όπου βρέθηκε laptop και η ειδική κρυπτογραφημένη συσκευή επικοινωνίας.

Μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε στη μονάδα της Αερονομίας στον Βύρωνα.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. 

Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία

Ο 54χρονος κατηγορείται για «συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Επιπλέον, βάσει πρόσφατης νομοθεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 |
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ
 |
ΚΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top