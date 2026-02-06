Κατασκοπεία υπέρ Κίνας: Το λάθος που πρόδωσε τον σμήναρχο-κατάσκοπο

Στη σύλληψη ενός σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που φέρεται να διέρρεε άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες προς την Κίνα προχώρησαν χθες οι ελληνικές αρχές.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν είχαν «στρατολογηθεί» και άλλα άτομα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαρροή είχε γίνει με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά.

Το λάθος που τον πρόδωσε

Πρόκειται για τον διοικητή της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος φέρεται να έστελνε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα με εξειδικευμένο, διαβαθμισμένο λογισμικό αποστολής.

Οι πληροφορίες που υπέκλεπτε σύμφωνα με πληροφορίες, αποστέλλονταν στην Κίνα με κρυπτογραφημένο λογισμικό, ωστόσο τον πρόδωσαν τα ίχνη που άφηνε μέσω του κωδικού QR του οποίου έκανε χρήση.

Η σύλληψη με την κατηγορία της κατασκοπείας

Η ΕΥΠ ειδοποιήθηκε από μυστική υπηρεσία ξένης χώρας και τον παρακολουθούσε εδώ και μήνες. Μάλιστα ο σμήναρχος συνελήφθη μέσα στη μονάδα του, στο Καβούρι.

Ο εν λόγω αξιωματικός είχε άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, αφού η συγκεκριμένη μονάδα ασχολείται με πολύ ευαίσθητα και κρίσιμα συστήματα, όπως:

Radar

Επικοινωνίες

Ηλεκτρονικό Πόλεμο

Ηλεκτρονικά Συστήματα Επιτήρησης

Συστήματα Ραδιοναυτιλίας

Ραδιοβοηθήματα

O αξιωματικός φέρεται εξάλλου να ομολόγησε ότι μετέδιδε και Νατοϊκές πληροφορίες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, καθώς αφορά τη διαρροή ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/2) μετά από συντονισμένη επιχείρηση, παρουσία Εισαγγελέα, και με τη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). Οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς το περιβάλλον και τις επαφές του, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν συνεργάτες ή διασυνδέσεις με άλλους στρατιωτικούς ή εξωτερικούς παράγοντες.

Η επίσημη ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) αναφέρει πως η σύλληψη έγινε «κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων», δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους. Οι ενέργειες του αξιωματικού συνιστούσαν άμεσο κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένεται να αποκαλυφθούν νέες λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος της διαρροής.

Συναγερμός και στη Γαλλία για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Διώξεις σε τέσσερις υπόπτους

Συναγερμός όμως έχει σημάνει και στη Γαλλία όπου υπάρχει μια πρόσφατη υπόθεση κατασκοπείας στην περιοχή Ζιρόντ. Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Κινέζοι υπήκοοι, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Συγκεκριμένα, οι γαλλικές αρχές άσκησαν χθες Πέμπτη (5 Φεβρουαρίου) διώξεις σε βάρος τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο Κινέζοι υπήκοοι, οι οποίοι φέρονται ότι υπέκλεψαν ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα για λογαριασμό του Πεκίνου, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη τους το περασμένο Σαββατοκύριακο στη νοτιοδυτική περιοχή Ζιρόντ, όπου οι δύο Κινέζοι φέρονται να είχαν νοικιάσει κατάλυμα μέσω Airbnb στο πλαίσιο σχεδίου συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικές πληροφορίες.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι δύο από τους υπόπτους προφυλακίστηκαν, ενώ οι άλλοι δύο τέθηκαν υπό δικαστική επιτήρηση, χωρίς να δοθούν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» που ενδέχεται να πλήξει ζωτικά εθνικά συμφέροντα - αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν κάτοικοι της περιοχής στις 30 Ιανουαρίου εντόπισαν την εγκατάσταση δορυφορικού πιάτου διαμέτρου περίπου δύο μέτρων, γεγονός που συνέπεσε με τοπική διακοπή του διαδικτύου.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα οδήγησε στον εντοπισμό «συστήματος υπολογιστών συνδεδεμένων με δορυφορικά πιάτα, ικανών να καταγράφουν δορυφορικά δεδομένα», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο εξοπλισμός αυτός επέτρεπε την υποκλοπή «επικοινωνιών μεταξύ στρατιωτικών φορέων».