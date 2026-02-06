Eξαφάνιση Λόρας: «Στο check in έδειξε χαρτί με την υπογραφή της μαμάς της»

Eξαφάνιση Λόρας: Μάρτυρας υποστηρίζει ότι το κορίτσι υπέδειξε χαρτί με υπογραφή της μαμάς της πριν της δοθεί κάρτα επιβίβασης για την πτήση για Φρανκφούρτη/ Live news

Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας, χωρίς να έχει εντοπιστεί ένα ίχνος της 16χρονης Λόρας Λομπτέφ. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το κορίτσι ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη με την αεροπορική εταιρία Lufthansa, την ίδια μέρα της εξαφάνισής της, στις 8 Ιανουαρίου.

Η Λόρα ζούσε με τους γονείς της στο Ρίο της Πάτρας, τα τελευταία τρία χρόνια. Είχε μεγαλώσει στο Αμβούργο και δυσκολευόταν αρκετά τόσο με την ελληνική γλώσσα όσο και με την προσαρμογή στο νέο κοινωνικό πλαίσιο.

Eξαφάνιση Λόρας: Tι γνωρίζουν οι γερμανικές αρχές

Στην υπόθεση εξαφάνισής της έχει εμπλακεί και η αστυνομία του Αμβούργου. Σε επικοινωνία της DW, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Αμβούργου επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας εξετάστηκε από τις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές αρχές, μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών στα μέσα Ιανουαρίου 2026.

Η 16χρονη Λόρα Λομπτέφ αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου

Το ελληνικό αίτημα αφορούσε στη διασταύρωση της διεύθυνσης φερόμενου συγγενικού προσώπου της 16χρονης στο Αμβούργο. Από τον συγκεκριμένο έλεγχο δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στον εντοπισμό της 16χρονης, όπως διευκρίνισε η αστυνομία. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές κι έκτοτε δεν υπάρχουν περαιτέρω ενδείξεις για το πού μπορεί να βρίσκεται η ανήλικη.

Μαρτυρίες για Λόρα: «Είχε χαρτί με την υπογραφή της μαμάς της»- Την είδαν στο Αμβούργο

Την ίδια ώρα, σημαντικές μαρτυρίες βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για το πώς η 16χρονη κατάφερε να αλλάξει χώρα αλλά και για το πού μπορεί να βρίσκεται.

Άνδρας που ταξίδεψε με την 27χρονη εγγονή του στην ίδια πτήση με τη Λόρα υποστήριξε στο Live news, ότι πριν το κορίτσι πάρει την κάρτα επιβίβασης υπήρξε κάποιο κόλλημα, αλλά παρουσίασε έγγραφο με την υπογραφή της μαμάς της κι έτσι της έδωσαν το boarding pass.

«Την ημέρα εκείνη, στο γκισέ που κάνουμε check in, η κοπέλα είναι μπροστά από μένα κι είχε μια διαφωνία με την υπάλληλο που τσέκαρε το εισιτήριο και είχε το χαρτί υπογεγραμμένο της μαμάς της. Το θυμάμαι για ποιο λόγο; Γιατί η υπάλληλος δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία και περίμενε να έρθει η προϊσταμένη. Της είπε ότι “εντάξει, αν έχει την υπογραφή της μαμάς της, ισχύει”. Φωτοτυπία είχε», περιέγραψε ο μάρτυρας στην εκπομπή Live news.

Έλληνας που ζει στη Γερμανία υποστηρίζει ότι την είδε κοντά στη γειτονιά όπου μεγάλωσε

O ίδιος κύριος μίλησε και για κάποιον νεαρό, που ταξίδεψε μαζί με τη Λόρα και φάνηκε να γνώριζε η ανήλικη. «Όταν πήρε την κάρτα επιβίβασης, ο νεαρός τη ρώτησε στα γερμανικά “είναι όλα εντάξει;” και λέει αυτή “ναι ναι είναι όλα εντάξει”», υποστήριξε ο μάρτυρας.

Στο μεταξύ, Έλληνας που ζει στη Γερμανία υποστηρίζει ότι είδε τη Λόρα να μπαίνει σε ένα μαγαζί με κινέζικα προϊόντα, σε μια συνοικία που απέχει 5 λεπτά από τη γειτονιά που μεγάλωσε η Λόρα στο Αμβούργο.

«Ήμουν με τον γιο μου. Έτσι όπως προχώραγα, είδα μια κοπέλα με μαύρο κολάν, όλα μαύρα, καπέλο δε φόραγε και μια γκρι τσάντα πλάτης. Μετά, έτσι όπως έστριψε να μπει στο μαγαζί, είδα το πρόσωπό της και κατάλαβα ότι είναι η Λόρα. Είμαι 80% σίγουρος ότι ήταν η Λόρα», είπε στην εκπομπή Live news.

Ο πατέρας της 16χρονης Λόρας

Φαίνεται πως η ανήλικη είχε οργανώσει πολύ καλά το σχέδιο διαφυγής της και έχει σβήσει και τα ίχνη της ακόμη και σε άλλη χώρα. Στο μεταξύ, εντύπωση προκαλεί η στάση των γονιών της, οι οποίοι παρόλο που έχουν μάθει ότι το παιδί τους είναι πιθανόν στη Γερμανία, παραμένουν στο Ρίο της Πάτρας.

«Έχω ήδη βοηθήσει αρκετά. Συνεχίστε εσείς να ψάχνετε», υποστήριξε πρόσφατα ο πατέρας της.