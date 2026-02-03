Εξαφάνιση Λόρα: Χρησιμοποίησε ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης

Άφαντη παραμένει η Λόρα, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου. Όλα δείχνουν πως η 16χρονη ταξίδεψε την ίδια μέρα που έφυγε από το σπίτι της για τη Γερμανία, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από την αεροπορική εταιρεία με την οποία φέρεται να ταξίδεψε. Η ΕΛ.ΑΣ αναζητά το ηλεκτρονικό της στίγμα, ώστε να καταφέρει να εντοπίσει το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποίησε, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποίησε ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης για να βγάλει το αεροπορικό της εισιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, και ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, το email που χρησιμοποίησε η Λόρα για να βγάλει το αεροπορικό της εισιτήριο είναι από μια ελβετική εταιρεία, η οποία είναι ηλεκτρονική υπηρεσία κρυπτογραφημένης αποστολής και λήψης email. Αυτή η εταιρεία προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας κι ασφάλειας για τα μηνύματα των χρηστών και λειτουργεί επί πληρωμή.

Πρόκειται για μια ελβετική εταιρεία με έδρα τη Γενεύη, που ιδρύθηκε το 2014 και έχει σκοπό να μην γίνεται αντιληπτή από οποιονδήποτε η αποστολή και λήψη email.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί στις αρχές και το γεγονός ότι η Λόρα δε χρησιμοποίησε το δικό της όνομα για να δημιουργήσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό, αλλά το όνομα που μιας Ρωσίδας ηθοποιού.

Οι ελληνικές αρχές προσπαθούν τώρα να επικοινωνήσουν με της ελβετικές, ώστε να υπάρξει μια αλληλογραφία με την εταιρεία Proton email, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς άνοιξε αυτό το email, πότε και ποιος το δημιούργησε.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως αναφέρει στη σελίδα της, έχει πολλούς χρήστες παγκοσμίως και είναι γνωστή για τη μη συλλογή και μη πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών, ακόμα και από την ίδια. Άρα πρόκειται για μια εταιρεία που παρέχει πλήρη ιδιωτικότητα και ασφάλεια, κάτι που κατά πάσα πιθανότητα το γνώριζε η Λόρα ή κάποιος που την βοήθησε να φύγει από το σπίτι της.

Επίσης σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Λόρα ήταν για τουλάχιστον τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο πριν απογειωθεί η πτήση της, ωστόσο εικόνα της δεν υπάρχει, αφού διαπιστώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση ότι το κορίτσι είχε φύγει στο εξωτερικό και όταν ζητήθηκε το υλικό από τις κάμερες του αεροδρομίου, αυτό είχε σβηστεί.

Όπως είπε ακόμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η εταιρεία με την οποία φέρεται να ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη η Λόρα δεν έχει απαντήσει ακόμα αν το κορίτσι μπήκε τελικά στην πτήση. Ωστόσο απάντησαν οι γερμανικές αρχές, ότι όντως συνέβη αυτό, όπως προκύπτει από το σύστημα PNR, αναγνώρισης επιβατών, το οποίο έχει καθιερωθεί από το 2014 – 2015 για τις πτήσεις και τις ανταποκρίσεις, περίοδο που αρκετοί τζιχαντιστές ταξίδευαν από την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή.

Τέλος, στο πλαίσιο των ερευνών, η Ασφάλεια Πάτρας έστειλε ερώτημα προς τις γερμανικές αρχές αν μπορεί η Λόρα να κατέφυγε και να ζήτησε βοήθεια από ένα συγκεκριμένο ίδρυμα, που είναι για κακοποιημένα παιδιά. Αυτό το ίδρυμα μπορεί να τη φιλοξενήσει χωρίς να ειδοποιήσει τους γονείς ότι βρίσκεται εκεί. Η απάντηση από τις γερμανικές αρχές αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο ίδρυμα της Φρανκφούρτης, στο οποίο, όπως ανέφεραν δεν βρίσκεται η Λόρα. Ανάλογες ερωτήσεις θα πρέπει να γίνουν και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας, και κυρίως στο Αμβούργο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η 16χρονη.

Εξαφάνιση Λόρα: «Τη συνόδευε ένας νεαρός διακριτικά»

Στο Mega μίλησε κι ένας άνδρας, ο οποίος ταξίδευε με την ίδια πτήση με τη Λόρα, ο οποίος αποκάλυψε πως η 16χρονη δεν ήταν μόνη της.

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνη της στην πτήση. Ήταν και ένας νεαρός ψηλός με λίγο μακριά μαλλιά. Την είδα ξεκάθαρα. Δεν φορούσε τζιν, φορούσε ένα σαν φούτερ γκρι, στυλ φόρμας. Την είδα από την αίθουσα αναμονής. Είχαμε καθυστέρηση εκείνη την ημέρα, τουλάχιστον 20-25 λεπτά. Η κοπέλα καθόταν σε ένα σημείο. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούσα και έναν νεαρό, μια πήγαινε αυτή σ’ αυτόν και μια αυτός σ’ αυτήν, και καλά καθόντουσαν χώρια», είπε και συνέχισε:

«Και στο αεροπλάνο ήταν χώρια. Ο νεαρός καθόταν στα τελευταία καθίσματα μαζί με μένα, στο 24, και διαμαρτυρήθηκε στην αεροσυνοδό γιατί τους πήραν τα καθίσματα ένα ζευγάρι, οι οποίοι δεν ξέρανε ελληνικά. Και ήρθε και έκατσε ο νεαρός στο 24 πίσω και η κοπέλα πιο μπροστά. Μετά μεσολάβησε η αεροσυνοδός και πήραν δύο καθίσματα μαζί. Ήταν μαζί. Την κοπέλα την ξαναείδα μετά, πριν κατεβούμε, 20 λεπτά, μισή ώρα, πήγε στην τουαλέτα και εγώ ήμουνα στα τελευταία καθίσματα και την ξαναείδα».

