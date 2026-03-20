Ισραήλ: Νέα χτυπήματα του Ιράν κοντά στον Πανάγιο Τάφο

Οι επιθέσεις του Ιράν προς το Ισραήλ έχουν αυξηθεί, όπως βεβαίως έχουν αυξηθεί και τα χτυπήματα του Ισραήλ στα κορυφαία στελέχη του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Όπως ανέφερε ο συνεργάτης του Star και δημοσιογράφος του Πρώτου Θέματος Γιάννη Χαραμίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, σήμερα έγινε ξανά στόχος ο Πανάγιος Τάφος στα Ιεροσόλυμα.

Καθώς οι πύραυλοι κατευθύνονται ολοένα πιο χαμηλά σε ύψος, ακόμα πιο χαμηλά και κοντά στους πολίτες πέφτουν τα θραύσματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Όσον αφορά το χτύπημα κοντά στον Πανάγιο Τάφο, ο Γ. Χαραμίδης επισήμανε ότι ο πιο εμβληματικός θρησκευτικός χώρος της Χριστιανοσύνης έγινε για δεύτερη φορά στόχος μέσα στην εβδομάδα.

Διευκρίνισε πάντως ότι έχουν χτυπηθεί και εμβληματικές τοποθεσίες άλλων θρησκειών όπως το Δυτικό Τείχος των Ιεροσολύμων για τους Εβραίους και το Τέμενος Αλ - Άκσα για τους Μουσουλμάνους.

Συνεχίζονται τα χτυπήματα του Ιράν στο Ισραήλ

Το αξιοσημείωτο για το σημερινό χτύπημα είναι ότι έγινε από ισλαμική χώρα την ημέρα που τελειώνει το Ραμαζάνι, η κορυφαία θρησκευτική εορτή των μουσουλμάνων και ξεκινούν οι εορτασμοί για το τέλος του.

Η Τεχεράνη συνεχίζει την ίδια ώρα να απειλεί τις χώρες της περιοχής ότι «είστε όλοι στόχος»