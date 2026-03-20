Ισραήλ: Νέα χτυπήματα του Ιράν κοντά στον Πανάγιο Τάφο

Ακόμη πιο χαμηλά ο πυραυλικές επιθέσεις και τα θραύσματα

20.03.26 , 20:38 Ισραήλ: Νέα χτυπήματα του Ιράν κοντά στον Πανάγιο Τάφο
Πανάγιος Τάφος: Νέο χτύπημα του Ιράν
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ έχουν αυξηθεί, με νέα χτυπήματα κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
  • Ο Πανάγιος Τάφος έγινε στόχος για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα, με πτώση θραυσμάτων κοντά σε πολίτες.
  • Χτυπήθηκαν επίσης εμβληματικές τοποθεσίες όπως το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα.
  • Το σημερινό χτύπημα συνέπεσε με την ολοκλήρωση του Ραμαζανιού, κορυφαίας θρησκευτικής εορτής των μουσουλμάνων.
  • Η Τεχεράνη απειλεί τις χώρες της περιοχής, δηλώνοντας ότι «είστε όλοι στόχος».

Οι επιθέσεις του Ιράν προς το Ισραήλ έχουν αυξηθεί, όπως βεβαίως έχουν αυξηθεί και τα χτυπήματα του Ισραήλ στα κορυφαία στελέχη του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Όπως ανέφερε ο συνεργάτης του Star και δημοσιογράφος του Πρώτου Θέματος Γιάννη Χαραμίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, σήμερα έγινε ξανά στόχος ο Πανάγιος Τάφος στα Ιεροσόλυμα.

Τι μετέδωσε από το Ισραήλ ο Γ. Χαραμίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα

Τι μετέδωσε από το Ισραήλ ο Γ. Χαραμίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα 

Ιεροσόλυμα: Στο στόχαστρο του Ιράν ο Πανάγιος Τάφος

Καθώς οι πύραυλοι κατευθύνονται ολοένα πιο χαμηλά σε ύψος, ακόμα πιο χαμηλά και κοντά στους πολίτες πέφτουν τα θραύσματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  

Νέο χτύπημα κοντά στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα

Νέο χτύπημα κοντά στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα 

Όσον αφορά το χτύπημα κοντά στον Πανάγιο Τάφο, ο Γ. Χαραμίδης επισήμανε ότι ο πιο εμβληματικός θρησκευτικός χώρος της Χριστιανοσύνης έγινε για δεύτερη φορά στόχος μέσα στην εβδομάδα.  

Διευκρίνισε πάντως ότι έχουν χτυπηθεί και εμβληματικές τοποθεσίες άλλων θρησκειών όπως το Δυτικό Τείχος των Ιεροσολύμων για τους Εβραίους και το Τέμενος Αλ - Άκσα για τους Μουσουλμάνους. 

Συνεχίζονται τα χτυπήματα του Ιράν στο Ισραήλ

Συνεχίζονται τα χτυπήματα του Ιράν στο Ισραήλ 

Το αξιοσημείωτο για το σημερινό χτύπημα είναι ότι έγινε από ισλαμική χώρα την ημέρα που τελειώνει το Ραμαζάνι, η κορυφαία θρησκευτική εορτή των μουσουλμάνων και ξεκινούν οι εορτασμοί για το τέλος του. 

Η Τεχεράνη συνεχίζει την ίδια ώρα να απειλεί τις χώρες της περιοχής ότι «είστε όλοι στόχος»      

