Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία εν δράσει σε βίντεο!

Τουρκικό ντοκουμέντο από την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων

Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, δελτίο ειδήσεων Star
Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία εν δράσει (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι πετούσαν τρεις φορές γρηγορότερα από τον ήχο.
  • Ο Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα των ελληνικών συστημάτων και την αμυντική τους δράση.
  • Τούρκος δημοσιογράφος μετέδωσε ζωντανά την εκτόξευση των Patriot κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης.
  • Η Τουρκία αντιδρά στην ενίσχυση της Κύπρου από την Ελλάδα και το Ισραήλ, με δηλώσεις του Ερντογάν και του αντιπροέδρου του ΑΚΡ.
  • Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη λόγω των στρατηγικών συμμαχιών και των στρατιωτικών προκλήσεων.

Με απίστευτη ταχύτητα, τρεις φορές γρηγορότερα από τον ήχο, «έτρεχαν» οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν που στόχευαν τη Σαουδική Αραβία και κατερρίφθησαν από τους ελληνικούς Patriot. Το αποκάλυψε ο Νίκος Δένδιας, εξηγώντας πόσο αποτελεσματικά είναι τα ελληνικά συστήματα και επαναλαμβάνοντας ότι ενήργησαν αμυντικά.

Στο μεταξύ, κυκλοφόρησε και ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που Τούρκος δημοσιογράφος μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση τη δράση των Patriot.

H μετάδοση Τούρκου δημοσιογράφου

Ο Τούρκος δημοσιογράφος του A Haber μετέδωσε:  «Ναι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν βλέπετε, αλλά... και εδώ... Ναι, πιστεύω αυτοί είναι Patriot προς τα πάνω. Ναι, εκτοξεύθηκαν Patriot, ακριβώς από πάνω μας έσκασε, ακριβώς από πάνω μας. Περίπου πέντε Patriot ήταν, δεν ξέρω αν ακούσατε τον ήχο τους».

Αυτή η μετάδοση έγινε λίγες ώρες μετά την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot που έχουν παραχωρηθεί από το 2021 στη Σαουδική Αραβία.

«Οι ιρανικοί πύραυλοι που αναχαιτίστηκαν από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία πετούσαν πάνω από 3 Mach. Δηλαδή τρεις φορές γρηγορότερα από τον ήχο. Σκεφτείτε πόσο καλός πρέπει να είσαι για να αντιμετωπίσεις τέτοια πρόκληση» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, από το East Macedonia Thrace Forum. 

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, αυτά ακούνε Άγκυρα και ψευδοκράτος και πλέον αντιδρούν καθημερινά στη θωράκιση της Κύπρου, λέγοντας ότι στοχοποιήθηκε το νησί λόγω της συμμαχίας Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ.

Ο Ερντογάν τα βάζει με το Ισραήλ και ο αντιπρόεδρος του κόμματός του με την Ελλάδα.

«Το σιωνιστικό Ισραήλ είναι γνωστό πως έχει σφαγιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Θεού θέλοντος, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για αυτό» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας. 

«Αν εξοπλίζετε τα νησιά σας εναντίον της Τουρκίας, αυτά τα όπλα δεν θα είναι αρκετά για την Τουρκία. Μην κάνετε γλυκά όνειρα» ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Χουσεΐν Γιαϊμάν, 
 

