Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία εν δράσει σε βίντεο!

Με απίστευτη ταχύτητα, τρεις φορές γρηγορότερα από τον ήχο, «έτρεχαν» οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν που στόχευαν τη Σαουδική Αραβία και κατερρίφθησαν από τους ελληνικούς Patriot. Το αποκάλυψε ο Νίκος Δένδιας, εξηγώντας πόσο αποτελεσματικά είναι τα ελληνικά συστήματα και επαναλαμβάνοντας ότι ενήργησαν αμυντικά.

Στο μεταξύ, κυκλοφόρησε και ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που Τούρκος δημοσιογράφος μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση τη δράση των Patriot.

Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία εν δράσει

H μετάδοση Τούρκου δημοσιογράφου

Ο Τούρκος δημοσιογράφος του A Haber μετέδωσε: «Ναι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν βλέπετε, αλλά... και εδώ... Ναι, πιστεύω αυτοί είναι Patriot προς τα πάνω. Ναι, εκτοξεύθηκαν Patriot, ακριβώς από πάνω μας έσκασε, ακριβώς από πάνω μας. Περίπου πέντε Patriot ήταν, δεν ξέρω αν ακούσατε τον ήχο τους».

Αυτή η μετάδοση έγινε λίγες ώρες μετά την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot που έχουν παραχωρηθεί από το 2021 στη Σαουδική Αραβία.

Ν. Δένδιας «Οι πύραυλοι που αναχαιτίστηκαν έτρεχαν τρεις φορές γρηγορότερα από τον ήχο»

«Οι ιρανικοί πύραυλοι που αναχαιτίστηκαν από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία πετούσαν πάνω από 3 Mach. Δηλαδή τρεις φορές γρηγορότερα από τον ήχο. Σκεφτείτε πόσο καλός πρέπει να είσαι για να αντιμετωπίσεις τέτοια πρόκληση» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, από το East Macedonia Thrace Forum.

Ο Ν. Δένδιας για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων από τους Patriot στη Σαουδική Αραβία

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, αυτά ακούνε Άγκυρα και ψευδοκράτος και πλέον αντιδρούν καθημερινά στη θωράκιση της Κύπρου, λέγοντας ότι στοχοποιήθηκε το νησί λόγω της συμμαχίας Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ.

Ο Ερντογάν τα βάζει με το Ισραήλ και ο αντιπρόεδρος του κόμματός του με την Ελλάδα.

«Το σιωνιστικό Ισραήλ είναι γνωστό πως έχει σφαγιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Θεού θέλοντος, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για αυτό» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Αν εξοπλίζετε τα νησιά σας εναντίον της Τουρκίας, αυτά τα όπλα δεν θα είναι αρκετά για την Τουρκία. Μην κάνετε γλυκά όνειρα» ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Χουσεΐν Γιαϊμάν,

