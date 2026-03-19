Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο

Η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Sebastian Apel)
Ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε πυραύλους του Ιράν / ERT
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πόλη Γιανμπού.
  • Η επίθεση αποτράπηκε πριν οι πύραυλοι φτάσουν στον προορισμό τους, με ελάχιστες ζημιές από την αεροπορική επιδρομή.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε ότι οι πύραυλοι στόχευαν σε διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.
  • Οι πύραυλοι Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από το 2021 και συμμετέχουν σε διεθνή πρωτοβουλία αεράμυνας.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή.

Ελληνική συστοιχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας, βαλλιστικός πύραυλος καταστράφηκε πριν φτάσει στον προορισμό του. Είχε κατεύθυνση την πόλη Γιανμπού.

Τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν έπειτα από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Πρόκειται για πόλη που αποτελεί βασικό στόχο του Ιράν, μιας κι εκεί έχει έδρα το διυλιστήριο της κοινοπραξίας Saudi Aramco–Exxon. Ωστόσο, δημοσίευμα του Reuters τονίζει ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από την αεροπορική επιδρομή δεν είναι μεγάλες.  

Δένδιας από Βουλγαρία: Η Ελλάδα ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια

Σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε πως οι πύραυλοι κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

«Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό», πρόσθεσε. 

Όπως δημοσιεύει η «Καθημερινή», οι πύραυλοι Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από το 2021 μέσω της ΕΛΔΥΣΑ.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έστειλε πρόσφατα συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο, την Κρήτη αλλά και τη βόρεια Ελλάδα με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της γειτονικής Βουλγαρίας. 

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Παράνομη ενέργεια, οι Patriot στην Κάρπαθο»

Η επίσημη ενημέρωση του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/3) η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Τουρκία: «Γίγαντας» στα χαρτιά χωρίς αντιαεροπορικούς Patriot!

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: «Nα σταματήσουν οι επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας»

Φτάνοντας στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα (19/3), ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να σταματήσουν οι εκατέρωθεν επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Η επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας. Να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν οι επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας».

Παράλληλα επισήμανε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση. «Η απάντηση πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει την ελληνική οικονομία. Θα χρειαστούμε σε ευρωπαϊκές απαντήσεις, εάν η κρίση παραταθεί. Και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης».

