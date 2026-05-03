Σοκάρει η υπόθεση κακοποίησης μιας ηλικιωμένης γυναίκας στη Χίο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο γιος της, η 67χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία που είχε αναλάβει να φροντίζει την 82χρονη, τη χτυπούσε και την έκανε να κοιμάται περίπου 20 ώρες την ημέρα, χορηγώντας της φάρμακα, χωρίς να το γνωρίζουν οι συγγενείς της και χωρίς ιατρική συνταγή.

Η κατάσταση της 82χρονης παρουσίασε ανησυχητική επιδείνωση, και προκάλεσε έντονη ανησυχία στα οικεία της πρόσωπα, που νόμιζαν ότι η ηλικιωμένη έχει πάθει εγκεφαλικό.

Προσπαθώντας να εξακριβώσουν τι συμβαίνει, αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι. Η κάμερα κατέγραψε την 67χρονη να χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και η 67χρονη συνελήφθη, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένου από φροντιστή που καταγράφεται στη Χίο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Πριν από λίγες ημέρες, ένας 98χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο, μετά από βασανιστήρια που είχε υποστεί από γυναίκα που είχε προσληφθεί για τη φροντίδα του.