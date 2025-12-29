LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος

Υβριδικές μάχες Ελλάδας – Τουρκίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 21:55 Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
29.12.25 , 21:54 Μητσοτάκης: Οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους με την ταλαιπωρία των πολιτών
29.12.25 , 21:44 Ιωάννα Τούνη: Γιορτινή απόδραση με τον γιο της στην Πόλη του Φωτός
29.12.25 , 21:23 Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων η Ελλάδα
29.12.25 , 21:09 «Εισβολή» αγροτών στη Λάρισα με τα τρακτέρ
29.12.25 , 21:00 LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
29.12.25 , 20:39 Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Θα υποδεχτούν το 2026 στην Αργεντινή
29.12.25 , 20:31 Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιτέθηκε με 91 drones στο σπίτι του Πούτιν!
29.12.25 , 20:18 Απέκλεισαν και τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες
29.12.25 , 20:13 ΝΙΟ: Ποια μελέτη την τοποθετεί στην κορυφή
29.12.25 , 19:47 ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για «εξαπάτηση» στο μισθολόγιο
29.12.25 , 19:29 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
29.12.25 , 19:20 Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες
29.12.25 , 18:41 «Παρά Πέντε»: Η Αγγελική Λάμπρη αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το reunion
29.12.25 , 18:28 Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Μαμά και γιος με ασορτί πιτζαμάκια: Η τρυφερή στιγμή της Αλεξάνδρας Νίκα
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην εκπομπή LEADERS στις 29.12.2025 με τον Ηλία Παπανικολάου, o Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αθανάσιος Κοσμόπουλος, περιγράφει τις υβριδικές επιθέσεις των Τούρκων και τις ελληνικές αντεπιθέσεις στον κυβερνοχώρο και αναλύει τις γεωπολιτικές προκλήσεις του 2026 για την Ανατολική Μεσόγειο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LEADERS
 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top