LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος

Στην εκπομπή LEADERS στις 29.12.2025 με τον Ηλία Παπανικολάου, o Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αθανάσιος Κοσμόπουλος, περιγράφει τις υβριδικές επιθέσεις των Τούρκων και τις ελληνικές αντεπιθέσεις στον κυβερνοχώρο και αναλύει τις γεωπολιτικές προκλήσεις του 2026 για την Ανατολική Μεσόγειο.

