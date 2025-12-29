Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Θα υποδεχτούν το 2026 στην Αργεντινή

Το βίντεο που πόσταρε η Αθηνά Οικονομάκου από την επίσκεψή της στους εντυπωσιακούς Καταρράκτες Ιγκουασού

Λίγες ημέρες πριν την έλευση του νέου έτους, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε ένα ταξίδι που συνδυάζει έρωτα, χαλάρωση και νέες εμπειρίες.

Η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε στην Αργεντινή μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, επιλέγοντας να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μακριά από την Ελλάδα και την καθημερινότητά τους.

Ο προορισμός μόνο τυχαίος δεν είναι, καθώς η Αργεντινή αποτελεί τον τόπο καταγωγής του Μπρούνο Τσερέλα, γεγονός που κάνει το ταξίδι ακόμα πιο ιδιαίτερο και προσωπικό.

Το ζευγάρι θέλησε να εκμεταλλευτεί τις ημέρες των γιορτών για να απολαύσει στιγμές ιδιωτικότητας, χαλάρωσης και επαφής με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η άφιξή τους στην Αργεντινή πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου και από εκείνη τη στιγμή τα social media πήραν «φωτιά». Η Αθηνά Οικονομάκου, που διατηρεί έντονη παρουσία στο Instagram και συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινή της ζωή, δεν θα μπορούσε να μην δώσει μια μικρή γεύση από αυτό το ξεχωριστό ταξίδι στους διαδικτυακούς της φίλους. Φωτογραφίες και βίντεο από βόλτες, χαλαρές στιγμές και την ατμόσφαιρα της Αργεντινής μονοπωλούν τις πρώτες αναρτήσεις της γλυκιάς μανούλας.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Πρωτοχρονιά στην Αργεντινή!

Η ηθοποιός δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη και ήρεμη, απολαμβάνοντας τον χρόνο με τον σύντροφό της, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολιάζουν πόσο ταιριαστό και ερωτευμένο δείχνει το ζευγάρι.

Μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις, η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται να ζει στο έπακρο αυτή τη νέα εξόρμηση, γεμίζοντας μπαταρίες λίγο πριν μπει το νέο έτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πρωτοχρονιά αναμένεται να τους βρει στην Αργεντινή, σε ένα άκρως ρομαντικό και διαφορετικό σκηνικό, γεμάτο συναισθήματα και όμορφες εικόνες.

Το ταξίδι αυτό αποτελεί αφορμή για ξεκούραση και πολύτιμο χρόνο για δύο, ενώ επιβεβαιώνει αυτό που είναι ολοφάνερο εδώ και πολύ καιρό, ότι η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της.