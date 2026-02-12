MasterChef - Δοκιμασία αποχώρησης: Κουνέλι με ρίζες - Η συνταγή

Η θεματική εβδομάδα της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας στο MasterChef μπαίνει στο πιο κρίσιμο σημείο, καθώς η μπλε μπριγάδα καλείται να αποχαιρετήσει το πρώτο της μέλος.

Μετά την ένταση των προηγούμενων δοκιμασιών και την ψηφοφορία, οι τρεις παίκτες που φορούν μαύρη ποδιά είναι πλέον στο επίκεντρο: Μάριος, Παναγιώτης και Φιλιώ.

Το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο: από τους 14 που βρίσκονται στην κουζίνα, μόνο 13 θα επιστρέψουν στο σπίτι του MasterChef στο τέλος της ημέρας.

Στη δοκιμασία αποχώρησης, καλεσμένος είναι ο σεφ Μιχάλης Χάσικος.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή του πιάτου αντιγραφής

ΚΟΥΝΕΛΙ ΜΕ ΡΙΖΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΚΑΥΚΑΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΑΠΟ ΜΑΡΟΥΒΑ

Για τα καρότα κονφί

100 γρ. καρότα ολόκληρα ακαθάριστα

2 γρ. πιπέρι

2 γρ. θυμάρι

2 γρ. ρίγανη

10 γρ. λάδι

5 γρ. αλάτι

Εκτέλεση

· Βάζουμε τα καρότα ολόκληρα και με τη φλούδα σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

· Μαρινάρουμε με τα παραπάνω υλικά, τα σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στον φούρνο στους 200ο C για 50 λεπτά.

· Όταν είναι έτοιμα, τα βγάζουμε από τον φούρνο και τα ξεφλουδίζουμε προσεκτικά. Κόβουμε σε brinoise την ποσότητα που χρειαζόμαστε.

Για τους τηγανιτούς Ασκολύμπρους:

50 γρ. Ασκολύμπροι

100 γρ. αλάτι

1 λίτρο νερό

Ελαιόλαδο για τηγάνισμα

Λεμόνι

Εκτέλεση

· Κόβουμε τις ρίζες εμινσέ και τις βράζουμε σε αλατόνερο για 3 λεπτά.

· Τέλος, βάζουμε σε μια μπασίνα τις βρασμένες ρίζες μαζί με το λεμόνι, τις αλευρώνουμε και τις τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο, στους 160ο C.

Για τη Σάλτσα:

Τα κόκκαλα από το κουνέλι που ξεκοκαλίσαμε

1 λίτρο μαρουβάς

500 γρ. νερό

300 γρ. κρεμμύδι

120 γρ. καρότο

10 γρ. πελτές

50 γρ. καυκαλήθρες

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

· Ξεκοκαλίζουμε όλο το κουνέλι.

· Κρατάμε τα κόκκαλα και ξεκινάμε την παρασκευή της σάλτσας.

· Σοτάρουμε με ελαιόλαδο τα κόκκαλα μαζί με τα κομμένα καρότα και το κρεμμύδι και μόλις πάρουν χρώμα προσθέτουμε τον πελτέ.

· Συνεχίζουμε το σοτάρισμα και σβήνουμε με τον μαρουβά σιγά σιγά ώστε να πάρουμε όλα τα γλάσσα και να δημιουργηθεί μια σάλτσα. Αλατοπιπερώνουμε.

· Μόλις ρίξουμε όλο τον μαρουβά, προσθέτουμε σιγά σιγά το νερό και συνεχίζουμε τη βράση.

· Προς το τέλος προσθέτουμε τις καυκαλήθρες.

· Τέλος, αφού ο ζωμός μας έχει μειωθεί, αφαιρούμε τα κόκκαλα και τα μισά λαχανικά και τον αδειάζουμε μέσα στο θερμομπλέντερ. Χτυπάμε για λίγα λεπτά στη μεγαλύτερη ταχύτητα έως ότου δημιουργήσουμε μία σάλτσα.

Για το κουνέλι

· Αλατίζουμε και πιπερώνουμε τα κομμάτια του κουνελιού που θα χρειαστούμε.

· Σοτάρουμε πολύ καλά από όλες τις μεριές, σε μέτρια φωτιά, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Αφαιρούμε και τα κρατάμε στην άκρη.

· Έπειτα βάζουμε σε ένα τηγάνι τη σάλτσα που φτιάξαμε μαζί με τους Ασκορδουλάκους πίκλα, το καρότο κονφί (που είναι κομμένο brinoise) και το κουνέλι.

· Το αφήνουμε να βράσει ώστε να μαλακώσει και να κατέβει η σάλτσα.

· Τέλος, προσθέτουμε τους τραγανούς ασκολύμπρους και τις καυκαλήθρες.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΥΛΙΚΑ

1 κομμάτι μπούτι, 1 κομμάτι συκώτι, 1 κομμάτι πλευρό

Ασκορδουλάκοι πίκλα

Ασκολύμπροι

Καρότο καρέ

Φύλλα καυκαλήθρες

Αλάτι, πιπέρι