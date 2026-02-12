Η Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη

Καταγγέλλει «παρακράτος» - Αναμένει ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 23:36 Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρα της στον γιο της
12.02.26 , 23:35 MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης;
12.02.26 , 22:57 Η Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη
12.02.26 , 22:50 Έγκλημα Πάθους Με Θύμα Έναν Άνδρα Στα Καμίνια Ηρακλείου
12.02.26 , 22:47 Καταδίωξη Αχαρνών: 16χρονος Με Κλεμμένη Μηχανή Εμβόλισε Αστυνομικό
12.02.26 , 22:39 «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» στο Θέατρο Ψυρρή
12.02.26 , 22:35 MasterChef - Δοκιμασία αποχώρησης: Κουνέλι με ρίζες - Η συνταγή
12.02.26 , 22:26 Τροχαίο Πάτρα: Σκότωσε δύο παιδιά & ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του
12.02.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 12/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
12.02.26 , 22:10 MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση;
12.02.26 , 22:00 Θάνατος 27χρονου δασκάλου Ρέθυμνο: «Ο Θοδωρής δεν είχε πρόβλημα υγείας»
12.02.26 , 21:58 Tο κομπολόι που δώρισε ο Eρντογάν στον Μητσοτάκη
12.02.26 , 21:55 MasterChef: Κράτησε ο Γιώργος την ασυλία;
12.02.26 , 21:38 Ελαφόνησος: Ναυάγιο θαλαμηγού σε ακρωτήρι- Αγωνιώδεις στιγμές για 4 Έλληνες
12.02.26 , 21:30 Παναγόπουλος: Τι ισχυρίσθηκε – Η πολιτική κόντρα που ξέσπασε
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19- Οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms προς τον υπουργό Χρυσοχοΐδη, ζητώντας διευκρινίσεις για τη μήνυση που έχει καταθέσει κατά του Άδωνι Γεωργιάδη.
  • Αμφισβήτησε τη διαδικασία ενημέρωσης του Γεωργιάδη από αστυνομικό σχετικά με τη μήνυση, υποστηρίζοντας παραβίαση του απορρήτου.
  • Κατήγγειλε την ύπαρξη παρακράτους και την ατιμωρησία αστυνομικών που δρουν εκτός νόμου.
  • Ζήτησε επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία ή την παραίτηση του Χρυσοχοΐδη.
  • Η Κωνσταντοπούλου τόνισε τη σημασία της υπεράσπισης της δημοκρατίας και της διαφάνειας.

Το βράδυ της Πέμπτης (12/2) η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε τη δημόσια αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη, προχωρώντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τοποθετήθηκε εκτενώς για όσα προηγήθηκαν, ενώ παράλληλα δημοσιοποίησε και μήνυμα (sms) που, όπως ανέφερε, απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας διευκρινίσεις και επίσημες απαντήσεις.

«Κακός χαμός» στη Βουλή με καβγά Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου!

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρέθηκαν οι δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα στη Βουλή ο υπουργός Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό σχετικά με τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος του η κ. Κωνσταντοπούλου. Η ίδια αμφισβήτησε τη διαδικασία και τις συνθήκες υπό τις οποίες, όπως είπε, διακινήθηκε η πληροφορία, αφήνοντας αιχμές για θεσμικά ζητήματα και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση οι αρμόδιες αρχές.

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου 

Αναλυτικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έγραψε στην ανάρτησή της: 

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 |
SMS
 |
ΒΟΥΛΗ
 |
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top