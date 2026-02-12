MasterChef: Μάριος ή Παναγιώτης; Ποιος αποχώρησε;

Η εβδομάδα της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας στο MasterChef ολοκληρώθηκε

12.02.26 , 23:55 MasterChef: Μάριος ή Παναγιώτης; Ποιος αποχώρησε;
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef, ο Παναγιώτης αποχώρησε μετά από σοβαρά μαγειρικά λάθη κατά τη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου.
  • Το κουνέλι του Παναγιώτη δεν είχε ψηθεί σωστά, με αίμα και ωμό κρέας, κάτι που κρίθηκε ασυγχώρητο.
  • Ο Μάριος παρέμεινε στον διαγωνισμό με βαθμολογία 7/10, αν και η προσπάθειά του είχε και αδυναμίες.
  • Η σάλτσα του Παναγιώτη ήταν υπερβολικά όξινη και έλειπαν βασικά στοιχεία του πιάτου.
  • Ο Παναγιώτης παραδέχτηκε ότι το άγχος επηρέασε την απόδοσή του.

Η εβδομάδα της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας στο MasterChef ολοκληρώθηκε με μια δύσκολη και συναισθηματικά φορτισμένη αποχώρηση για τη μπλε μπριγάδα. 

Μετά τη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου και την έντονη αξιολόγηση των κριτών, ο Παναγιώτης ήταν εκείνος που αποχαιρέτησε οριστικά τον διαγωνισμό, πληρώνοντας ακριβά τα σοβαρά μαγειρικά λάθη της προσπάθειάς του.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίστηκε στο κουνέλι, το οποίο δεν είχε ψηθεί σωστά. Σε αρκετά σημεία βρέθηκε αίμα, ενώ αλλού υπήρχε η χαρακτηριστική «γυαλάδα» που δείχνει ωμό κρέας – κάτι απολύτως ασυγχώρητο για ένα τόσο ευαίσθητο υλικό.

MasterChef: Μάριος ή Παναγιώτης; Ποιος αποχώρησε;

O Παναγιώτης αποχώρησε από το MasterChef

Στην αποκάλυψη των πιάτων, έγινε γνωστό ότι η προσπάθεια Νο2 ανήκε στον Παναγιώτη και η Νο1 στον Μάριο. 

Η βαθμολογία του Μάριου ήταν 7/10 από όλους τους κριτές, μια μέτρια αλλά αξιοπρεπής επίδοση, η οποία του χάρισε την παραμονή του στον διαγωνισμό.

Οι κριτές ξεκαθάρισαν ότι η προσπάθειά του είχε και θετικά και αρνητικά στοιχεία, όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν η πιο αδύναμη της βραδιάς. 

Από την άλλη, η προσπάθειά του Παναγιώτη χαρακτηρίστηκε η πιο αδύναμη της δοκιμασίας. Εκτός από το ωμό κουνέλι, η σάλτσα του είχε «κατέβει» υπερβολικά, ανεβάζοντας την οξύτητα, ενώ έλειπαν βασικά στοιχεία του πιάτου, όπως οι καυκαλήθρες.

Ακόμη και τα καρότα κρίθηκαν άστοχα, παραμένοντας υπερβολικά τραγανά.

Οι κριτές τόνισαν ότι η συγκεκριμένη αποτυχία δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα το συνολικό μαγειρικό επίπεδο του Παναγιώτη, καθώς η συνθήκη της δοκιμασίας αποχώρησης είναι από τις πιο απαιτητικές ψυχολογικά. Παρ’ όλα αυτά, στο MasterChef το πιάτο της στιγμής είναι αυτό που κρίνει – και αυτό δεν ήταν αρκετό.

Στο τέλος ο Παναγιώτης μίλησε ανοιχτά για το άγχος που τον κατέβαλε και δεν του επέτρεψε να σκεφτεί καθαρά και παραδέχτηκε ότι δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί.

