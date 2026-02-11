Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα για την ανατροπή στην κληρονομιά και τη διαθήκη του αδερφού του Νίκου Σεργιανόπουλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της κληρονομιάς του Λεωνίδα Λαγουδάκη, ετεροθαλούς αδελφού του ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου, αφού σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη δικαστικής γραφολόγου η υπογραφή στη δημόσια διαθήκη του κρίθηκε μη γνήσια. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, το πόρισμα που συντάχθηκε με εισαγγελική παραγγελία και περιλαμβάνεται στη δικογραφία, κάνει λόγο για «ουσιώδεις αποκλίσεις» στα χαρακτηριστικά της γραφής, στοιχείο που, εφόσον αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη, μπορεί να επηρεάσει τη νομιμότητα των μεταβιβάσεων της περιουσίας του Λεωνίδα Λαγουδάκη.  

Το εύρημα αυτό θέτει ερωτήματα για τη νομιμότητα ολόκληρης της αλυσίδας μεταβιβάσεων, μέσω της οποίας περιουσιακά στοιχεία του θανόντος και κατ' επέκταση του Νίκου Σεργιανόπουλου, φέρεται να κατέληξαν στη γνωστή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αλυσίδα Ελπίδας», την οποία ίδρυσε ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης. 

Μιχάλης Δαρδανελιώτης: Τι απαντά για την κληρονομιά του Σεργιανόπουλου

Ο Νίκος Σεργιανόπουλος και ο ετεροθαλής αδερφός του

Ο Νίκος Σεργιανόπουλος και ο ετεροθαλής αδερφός του Λεωνίδας Λαγουδάκης

Διαθήκη αδερφού Σεργιανόπουλου: Τα περιουσιακά στοιχεία και η μεταβίβαση στη ΜΚΟ 

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η περιουσία του Λεωνίδα Λαγουδάκη περιλάμβανε: 

  • Έπαυλη (πύργο) στην Καστέλλα, που πωλήθηκε έναντι 650.000 ευρώ 
  • Διαμέρισμα όπου διέμενε 
  • Πέντε καταστήματα με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% 
  • Τραπεζικές καταθέσεις που φέρονται να «άγγιζαν» το 1 εκατ. ευρώ 
  • Μετρητά και τιμαλφή 

Νίκος Σεργιανόπουλος: Η κληρονομιά που άφησε ο αδερφός του

Η κληρονομιά που άφησε ο ετεροθαλής αδερφός του Νίκου Σεργιανόπουλου 

Το συνολικό ποσό που, σύμφωνα με δηλώσεις του ιδρυτή της ΜΚΟ «Αλυσίδα Ελπίδας», Μιχάλη Δαρδανελιώτη, περιήλθε στην κατοχή της εταιρείας ανήλθε περίπου σε 1.250.000 ευρώ, από τα οποία εξοφλήθηκαν και οφειλές του θανόντος. 

Η συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε ιδρυθεί από τον κ. Δαρδανελιώτη, ο οποίος στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι διατηρούσε φιλική σχέση με τον εκλιπόντα. 

Μιχάλης Δαρδανελιώτης

Διαθήκη αδερφού Σεργιανόπουλου: Τι λένε οι συγγενείς του 

Συγγενείς του Λεωνίδα Λαγουδάκη, μέσω της δικηγόρου τους Σοφίας Βλαχιώτη η οποία μίλησε στην εκπομπή, υποστηρίζουν ότι το πόρισμα της δικαστικής γραφολόγου ενισχύει τις υποψίες τους περί απάτης.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος, έχουν ξεκινήσει νομικές ενέργειες και συνεργάζονται με τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να διερευνηθεί εάν η περιουσία μεταβιβάστηκε με νόμιμες διαδικασίες, ενώ αναφέρθηκε σε τρεις παράγοντες που πρέπει να να δοθεί μεγάλη βαρύτητα:

  • Η διαθήκη φέρεται να συντάχθηκε εκτός συμβολαιογραφείου, σε κατοικία μάρτυρα. 
  • Οι τρεις μάρτυρες δεν είχαν γνωστή σχέση με τον εκλιπόντα. 
  • Ο διαθέτης βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο καρκίνου του λάρυγγα και, όπως υποστηρίζεται, είχε χάσει την ικανότητα ομιλίας, παρότι η δημόσια διαθήκη απαιτεί υπαγόρευση. 

Στο «μικροσκόπιο» και οι διαθήκες δύο ηλικιωμένων 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάζονται ακόμη δύο περιπτώσεις διαθηκών: μίας 90χρονης γυναίκας και ενός ακόμη ηλικιωμένου που φέρονται να παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη διαδικασία σύνταξης και τη συμβολαιογράφο. 

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς η αξιολόγηση της πραγματογνωμοσύνης από τις αρμόδιες αρχές ενδέχεται να ανοίξει νέο κύκλο ερευνών. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

