3ο Open Mic Challenge-New Talents Music Nights: Σκηνή για νέους δημιουργούς

Το Open Mic Challenge αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα καλλιτεχνικής έκφρασης

3ο Open Mic Challenge-New Talents Music Nights
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Theatre of the NO συνεχίζει δυναμικά τη στήριξη νέων και ανερχόμενων μουσικών δημιουργών της πόλης με το 3ο Open Mic Challenge / New Talents Music Nights. Μια μοναδική ευκαιρία για καλλιτέχνες να παρουσιάσουν πρωτότυπο υλικό σε σετ έως 45 λεπτών, ενώ το κοινό συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ψηφοφορίας.

Το Open Mic Challenge αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα καλλιτεχνικής έκφρασης, με στόχο την ανάδειξη νέων μουσικών φωνών και τη δημιουργία μιας ενεργής και διαδραστικής μουσικής κοινότητας.

Διαγωνισμός & Συμμετοχή Κοινού: Το κοινό έχει ενεργό ρόλο στη βραδιά μέσω ζωντανής ψηφοφορίας, επιλέγοντας τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Η διαδικασία αυτή ενισχύει τη σύνδεση ανάμεσα σε ακροατές και δημιουργούς, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ζωντανής μουσικής εμπειρίας.

Βραβεία & Οφέλη: Κάθε μήνα αναδεικνύεται ένας νικητής, ενώ στο τέλος της σεζόν θα επιλεγούν πέντε φιναλίστ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον τελικό διαγωνισμό, όπου ένας από αυτούς θα βραβευτεί με χρηματικό έπαθλο.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι αμειβόμενη, ωστόσο προσφέρει σημαντικά οφέλη σε επίπεδο προβολής, εμπειρίας και δικτύωσης, αποτελώντας ουσιαστικό βήμα για την επόμενη φάση της καλλιτεχνικής πορείας των συμμετεχόντων.

Info

Ημερομηνία: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 21:00

Είσοδος για το κοινό: 5€

3ο Open Mic Challenge-New Talents Music Nights: Σκηνή για νέους δημιουργούς

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/open-mic-challenge-new-talents-music-nights/


Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη


Οδηγίες Υποβολής Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες καλούνται να αποστείλουν το υλικό τους στο email: theatreoftheno@gmail.com

3ο Open Mic Challenge-New Talents Music Nights: Σκηνή για νέους δημιουργούς

 

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001 Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

3Ο OPEN MIC CHALLENGE-NEW TALENTS MUSIC NIGHTS
