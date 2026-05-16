AION UT :Στην «καρδιά» της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
Το AION UT είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι σχεδιάστηκε με ευρωπαϊκή λογική και ξεκάθαρη στόχευση στη νέα γενιά ηλεκτροκίνησης. Μ ε compact διαστάσεις, δυναμική fastback αισθητική και ιδιαίτερη φωτεινή υπογραφή, καταφέρνει να ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές.Παράλληλα, η πρακτικότητα αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά του σημεία. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.750 mm, οι κορυφαίοι χώροι για την κατηγορία, τα πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα και ο χώρος αποσκευών των 440 λίτρων δημιουργούν ένα ηλεκτρικό hatchback που ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες της καθημερινής ζωής.Το νέο AION UT είναι ήδη διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, με τιμή από 22.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Το AION UT αποδίδει 204 PS, διαθέτει μπαταρία 60 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ η ταχεία φόρτιση 30-80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά.Η ψηφιακή εμπειρία στην καμπίνα κινείται επίσης σε πολύ σύγχρονο επίπεδο, με κεντρική οθόνη 14,6”, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8”, Apple CarPlay και Android Auto, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στην ευχρηστία και τη συνδεσιμότητα.

Για όλο τον Μάιο και τον Ιούνιο, το νέο ηλεκτρικό compact hatchback της AION θα εκτίθεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα των πόλεων, τοποθετώντας το μοντέλο στο επίκεντρο της σύγχρονης αστικής εμπειρίας.Η GAC AION φέρνει το νέο AION UT στο Golden Hall στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της χρονιάς.Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί επίσης να επισκεφθεί το showroom της GAC AION στη Νεαπόλεως 1, στο Μαρούσι,

