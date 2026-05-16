Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Αύδα και Αυδιησού και των συν αυτοίς και Αλεξάνδρου πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Οι Άγιοι Αύδας και Αυδιησούς ήταν Πέρσες Ιερομάρτυρες και Επίσκοποι που μαρτύρησαν για την πίστη τους κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ.. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους, μαζί με τους 38 συν αυτώ μάρτυρες, στις 16 Μαΐου.

Άγιοι Αυδάς, Αυδιησούς οι Επίσκοποι, Βενιαμίν ο διάκονος και άλλοι τριάντα οκτώ μάρτυρες

Παγκόσμια Ημέρα Ουίσκι

Το τρίτο Σάββατο κάθε Μαΐου (16 Μαΐου 2026) γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ουίσκι (World Whisky Day), για να τιμηθεί το οινοπνευματώδες ποτό με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο.

Η ιδέα ανήκε στον σκωτσέζο φοιτητή Μπλερ Μπόουμαν, που την υλοποίησε για πρώτη φορά το 2012, και αμέσως υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο της Σκωτίας. Ο 21χρονος τότε φοιτητής της ισπανικής φιλολογίας θέλησε με την κίνησή του αυτή να τιμήσει το εθνικό ποτό της πατρίδας του, «που δεν είχε τη δική του παγκόσμια ημέρα, όπως άλλα ποτά», αλλά και να συμβάλει μέσω αυτού στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη Σκωτία.

Τα επόμενα χρόνια, ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ουίσκι άρχισε να εξαπλώνεται σταδιακά σε πολλές χώρες του κόσμου, ακόμη και στο μουσουλμανικό Αϊζερμπαϊτζάν, με πρωτοστάτες τα μπαρ και τα ξενοδοχεία.

Την ημέρα αυτή, οι συμμετέχοντες στη γιορτή καλούνται φυσικά να πιουν το «νερό της ζωής» και να συνεισφέρουν τον οβολό τους στη φιλανθρωπική οργάνωση «Just a Drop», που αγωνίζεται για την πρόσβαση σε καθαρό και υγιεινό νερό στις φτωχές χώρες του πλανήτη.



