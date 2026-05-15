Ρόδος: Συγκίνηση για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο

Ο μικρός Νικόλας επέστρεψε νικητής στη Ρόδο, μετά από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο. Για 12 μήνες έδινε έναν δύσκολο αγώνα στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα».

Ο Νικόλας από τα Μαριτσά της Ρόδου επέστρεψε στο νησί του, σκορπίζοντας χαμόγελα, δάκρυα χαράς και βαθιά συγκίνηση.

Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι. Μαζί τους και ο αγαπημένος του ήρωας, για να κάνει την επιστροφή του ακόμη πιο ξεχωριστή.

Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές, τα λόγια της νονάς του: «Πριγκιπά μου, επιτέλους στο σπίτι σου. Καλώς ήρθες, Νικόλα μας».

Το αγόρι νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα», δίνοντας καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα με απίστευτη δύναμη και γενναιότητα.

Η μητέρα του, μιλώντας στο Star, θυμάται τις δύσκολες στιγμές δίπλα στον γιο της: «Παρηγοριόμασταν με τα άλλα παιδιά, είτε ήταν λίγο πιο δύσκολα από εμάς, είτε παίρναμε κουράγιο όταν έφευγαν. Όταν φεύγουν παιδιά, λες: “Πάρε κουράγιο, υπομονή... Υπομονή, Νίκο μου, θα έρθει η μέρα που θα φύγουμε κι εμείς”».

Λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του, οι συμμαθητές του τον περίμεναν με πανό που έγραφαν «Μας έλειψες» και «Σ’ αγαπάμε».

Ο μικρός Νικόλας γύρισε σπίτι και μαζί του έφερε δύναμη, ελπίδα και το πιο όμορφο μήνυμα: ότι ακόμη και οι πιο δύσκολες μάχες μπορούν να κερδηθούν.

