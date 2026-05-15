Tουρκία: Προκαλεί με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» (βίντεο Star)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία αμφισβητεί την ονομασία του Αιγαίου μέσω νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα».
  • Ελληνικές και τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διεξάγουν μεγάλες ναυτικές ασκήσεις, ενισχύοντας την ένταση στην περιοχή.
  • Ο Τούρκος υπουργός Παιδείας αμφισβήτησε την ιστορική ονομασία του Αιγαίου, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας Κικίλιας ενημέρωσε την Ε.Ε. για τις παραβιάσεις του Δικαίου της Θάλασσας από Τούρκους ψαράδες.
  • Ο Ερντογάν εξετάζει μονομερή κήρυξη ΑΟΖ 200 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Με νέες ανιστόρητες διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα συνεχίζει να προκαλεί η Τουρκία, φτάνοντας πλέον στο σημείο να αμφισβητεί ακόμη και την…  ονομασία του Αιγαίου!  Την ίδια ώρα, ελληνικές και τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποιούν μεγάλες ναυτικές ασκήσεις στην περιοχή, ανεβάζοντας περαιτέρω την ένταση.

Τούρκοι κομάντος, μαζί με στρατιωτικές δυνάμεις από το Πακιστάν, το Αζερμπαϊτζάν και άλλες συμμαχικές τους χώρες, συμμετέχουν αυτές τις ημέρες στη μεγάλη άσκηση «ΕΦΕΣ» στο Αιγαίο.

Την ίδια στιγμή, το Πολεμικό Ναυτικό ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεγάλη άσκηση «Καταιγίδα», σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

Νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Αμφισβητούν ακόμη και την ονομασία του Αιγαίου! 

Η Άγκυρα προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καθώς ετοιμάζεται να κυρώσει νομοθετικά τις διεκδικήσεις της περί «Γαλάζιας Πατρίδας», δηλώνοντας μάλιστα ότι αυτές θα εφαρμοστούν άμεσα με τη στήριξη των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Προκλητική αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν, ο οποίος αμφισβήτησε ακόμη και την ιστορική ονομασία του Αιγαίου.

«Πού ήταν η θάλασσα του Αιγαίου; Γιατί δεν την έλεγαν έτσι στη Λωζάνη; Ο όρος Αιγαίο εισήχθη στη βιβλιογραφία μεταπολεμικά με αίτημα της Ελλάδας», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός!

Ωστόσο, οι ίδιοι οι Τούρκοι διαθέτουν ιστορικούς χάρτες του 16ου και 17ου αιώνα, στους οποίους αναγράφεται ξεκάθαρα η ονομασία «Θάλασσα του Αιγαίου» σε αραβική γραφή.

Παρέμβαση Κικίλια στην Ε.Ε. για τους Τούρκους ψαράδες

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ενημέρωσε τις Βρυξέλλες για την προκλητική συμπεριφορά Τούρκων ψαράδων στο Αιγαίο, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις του Δικαίου της Θάλασσας και παράνομη αλιεία.

Tουρκική πρόκληση στα Ίμια: Απείλησαν Καλύμνιους ψαράδες με πολυβόλο

«Προκλητική η συμπεριφορά των Τούρκων σχετικά με την κατάχρηση και την παράνομη αλιεία και με τον μη σεβασμό του Δικαίου της Θάλασσας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ηχηρό μήνυμα Τασούλα από τον Έβρο

Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, από τον Έβρο. «Τα ελληνικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο», τόνισε.

Bloomberg: Ο Ερντογάν εξετάζει μονομερή κήρυξη ΑΟΖ 200 ναυτικών μιλίων

Την ίδια στιγμή, το Bloomberg αναφέρει ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξετάζει το ενδεχόμενο μονομερούς κήρυξης ΑΟΖ 200 ναυτικών μιλίων από τις τουρκικές ακτές, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε περιοχές που διεκδικούν η Ελλάδα και η Κύπρος.

