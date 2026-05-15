Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου «λύγισε» στον αέρα του Στούντιο 4 το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, μιλώντας για την απώλεια της μητέρας της κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε μια προσωπική στιγμή από το πένθος της και περιέγραψε πως η μνήμη εκείνης της περιόδου συνδέθηκε με τη μουσική του καλεσμένου της.

Με τρεμάμενη φωνή, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είπε στον Σταμάτη Κραουνάκη: «Εγώ, όταν πέθανε η μαμά μου, έκλαψα σε μια πιλοτή στη Θεσσαλονίκη. Σε μια πυλωτή. Και είχα στο κινητό μου τραγούδια σου». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κι έκλαιγα μες στην πιλοτή. Φοβόμουν να μη με βλέπει και ο κόσμος, που ήμουν έτσι».

Ο Σταμάτης Κραουνάκης της απάντησε αμέσως: «Τρελό; Αυτό το τρελό που σε πιάνει μια ώρα που δεν το περιμένεις».

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ανταποκρίθηκε λέγοντας: «Ναι, αλλά με τη δικιά σου την μουσική το ‘παθα. Κατάλαβες;». Ο δημιουργός συνέχισε: «Ε, βέβαια! Τι θα ‘παιζες;».

Η παρουσιάστρια έκλεισε τη στιγμή με χαμόγελο και είπε: «Τι να ‘παιζα κι εγώ; Τι να ‘παιζα;».

Σε παλαιότερη εμφάνισή της, το 2024, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είχε αναφερθεί ξανά στη μητέρα της και στον αγώνα της να στηρίξει την οικογένεια.

«Έχω μία μάνα σπουδαία. Η μαμά μου ήταν η βασίλισσα της χλωρίνης, καθάριζε σπίτια. Το “βασίλισσα της χλωρίνης” έχω λόγο που το λέω. Κάποια στιγμή ξύπνησα κι είδα τη μητέρα μου με πρησμένα μάτια, της είχε κάνει αντίδραση η χλωρίνη. Δεν μπορούσε να πάει στο φαρμακείο να δει τι έχει γιατί δεν είχε χαρτιά», είπε πει.