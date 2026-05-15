Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Λύγισε» μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της

«Έκλαψα σε μια πιλοτή στη Θεσσαλονίκη», αποκάλυψε η παρουσιάστρια

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου «λύγισε» στον αέρα του Στούντιο 4 μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της.
  • Αναφέρθηκε σε προσωπική στιγμή πένθους στη Θεσσαλονίκη, συνδέοντας τη μνήμη της με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.
  • Εξέφρασε τα συναισθήματά της με τρεμάμενη φωνή, περιγράφοντας πώς έκλαψε σε δημόσιο χώρο.
  • Στο παρελθόν, είχε μιλήσει για τη στήριξη που προσέφερε η μητέρα της στην οικογένεια.
  • Η μητέρα της εργαζόταν ως καθαρίστρια και είχε υποστεί αντίδραση από χλωρίνη.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου «λύγισε» στον αέρα του Στούντιο 4 το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, μιλώντας για την απώλεια της μητέρας της κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Αποκάλυψη: «Με πήγανε μέσα σε ένα σαν κρατητήριο...»

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε μια προσωπική στιγμή από το πένθος της και περιέγραψε πως η μνήμη εκείνης της περιόδου συνδέθηκε με τη μουσική του καλεσμένου της.

Με τρεμάμενη φωνή, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είπε στον Σταμάτη Κραουνάκη: «Εγώ, όταν πέθανε η μαμά μου, έκλαψα σε μια πιλοτή στη Θεσσαλονίκη. Σε μια πυλωτή. Και είχα στο κινητό μου τραγούδια σου». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κι έκλαιγα μες στην πιλοτή. Φοβόμουν να μη με βλέπει και ο κόσμος, που ήμουν έτσι».

Ο Σταμάτης Κραουνάκης της απάντησε αμέσως: «Τρελό; Αυτό το τρελό που σε πιάνει μια ώρα που δεν το περιμένεις». 

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Έχω πάρα πολλά νεύρα» - Με ποιον... τσακώθηκε το πρωί;

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ανταποκρίθηκε λέγοντας: «Ναι, αλλά με τη δικιά σου την μουσική το ‘παθα. Κατάλαβες;». Ο δημιουργός συνέχισε: «Ε, βέβαια! Τι θα ‘παιζες;».

Η παρουσιάστρια έκλεισε τη στιγμή με χαμόγελο και είπε: «Τι να ‘παιζα κι εγώ; Τι να ‘παιζα;».

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Η φωτογραφία της χωρίς ίχνος μακιγιάζ

Σε παλαιότερη εμφάνισή της, το 2024, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είχε αναφερθεί ξανά στη μητέρα της και στον αγώνα της να στηρίξει την οικογένεια.  

«Έχω μία μάνα σπουδαία. Η μαμά μου ήταν η βασίλισσα της χλωρίνης, καθάριζε σπίτια. Το “βασίλισσα της χλωρίνης” έχω λόγο που το λέω. Κάποια στιγμή ξύπνησα κι είδα τη μητέρα μου με πρησμένα μάτια, της είχε κάνει αντίδραση η χλωρίνη. Δεν μπορούσε να πάει στο φαρμακείο να δει τι έχει γιατί δεν είχε χαρτιά», είπε πει.

