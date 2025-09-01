Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Η φωτογραφία της χωρίς ίχνος μακιγιάζ

Δείτε όσα είπαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου κι ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στο κλείσιμο της εκπομπής για το καλοκαίρι

«Καλό μήνα» ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, με μια φωτογραφία της χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Η δημοσιογράφος έχει πρεμιέρα σήμερα στην ΕΡΤ, με την εκπομπή «Στούντιο 4» που παρουσιάζει μαζί με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για 5η σεζόν.

«Καλό μήνα σε όλους παιδιά! Σήμερα ξεκινάμε!», έγραψε στο Instagram.

H Nάνσυ Ζαμπέτογλου πέρασε μέρος των διακοπών της στα Κύθηρα, όπως συνηθίζει κάθε καλοκαίρι, με τον σύζυγό της Νάσο Γαλακτερό και την κόρη τους, Σόφη.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου κι ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα είναι στο «Στούντιο 4» μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

«Κι αυτή την τηλεοπτική σεζόν, θα φιλοξενήσουν ανθρώπους που ξεχωρίζουν, σε συνεντεύξεις που κάνουν αίσθηση, θα δοκιμάσουν τα γλυκά του Δημήτρη Μακρυνιώτη και τα πιάτα του Σταύρου Βαρθαλίτη, θα κουβεντιάσουν για θέματα της επικαιρότητας, θα μας συστήσουν σημαντικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα γίνουν για μία ακόμα χρονιά η πιο χαλαρή τηλεοπτική παρέα», ανέφερε το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, με αφορμή την πρεμιέρα της εκπομπής.