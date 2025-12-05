Άνω Λιόσια: Βρήκαν κοριτσάκι 2 ετών σε ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες!

Μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς και εγκατάλειψη του αυτοκινήτου

05.12.25 , 21:39 Άνω Λιόσια: Βρήκαν κοριτσάκι 2 ετών σε ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες!
Ελλαδα
περιπολικό αστυνομίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ανιψιά του, ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών, εγκατέλειψε σε ΙΧ 16χρονος στα Άνω Λιόσια για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς!    

Άνω Λιόσια: Eπεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου που οδηγούσε... 8χρονος!  

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στις 5.30 μ.μ. όταν ένα Ι.Χ. με κλεμμένη πινακίδα (από τις 2 Οκτωβρίου από την Αγία Βαρβάρα) έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ,  οι οποίοι του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. 

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Άνω Λιόσια - Έξι συλλήψεις

Ο οδηγός δεν ανέπτυξε ταχύτητα και στην οδό Πηνειού 100 εγκατέλειψε το αυτοκίνητο, το κλείδωσε και έφυγε πεζός. 

Οι αστυνομικοί έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι μέσα στο ΙΧ βρισκόταν ένα κοριτσάκι 2 ετών!  Δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα, αλλά εντόπισαν τη μητέρα του παιδιού, η οποία είναι Ρομά και η οποία δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο 16χρονος θείος του παιδιού.

Τελικά οι αστυνομικοί αναγκάσθηκαν να παραβιάσουν το αυτοκίνητο προκειμένου να απεγκλωβίσουν το κοριτσάκι. 

Η μητέρα του παιδιού κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο 16χρονος θείος του αναζητείται.     
 

  

