Άνω Λιόσια: Βρήκαν κοριτσάκι 2 ετών σε ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες!

Την ανιψιά του, ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών, εγκατέλειψε σε ΙΧ 16χρονος στα Άνω Λιόσια για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς!
Άνω Λιόσια: Eπεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου που οδηγούσε... 8χρονος!
Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στις 5.30 μ.μ. όταν ένα Ι.Χ. με κλεμμένη πινακίδα (από τις 2 Οκτωβρίου από την Αγία Βαρβάρα) έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ, οι οποίοι του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.
Ο οδηγός δεν ανέπτυξε ταχύτητα και στην οδό Πηνειού 100 εγκατέλειψε το αυτοκίνητο, το κλείδωσε και έφυγε πεζός.
Οι αστυνομικοί έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι μέσα στο ΙΧ βρισκόταν ένα κοριτσάκι 2 ετών! Δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα, αλλά εντόπισαν τη μητέρα του παιδιού, η οποία είναι Ρομά και η οποία δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο 16χρονος θείος του παιδιού.
Τελικά οι αστυνομικοί αναγκάσθηκαν να παραβιάσουν το αυτοκίνητο προκειμένου να απεγκλωβίσουν το κοριτσάκι.
Η μητέρα του παιδιού κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο 16χρονος θείος του αναζητείται.
