Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»

Απίστευτες εικόνες στην Αττική αλλά και σ' όλη την Ελλάδα - Της Κ. Ρίστα

Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»
Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/1/2025)
Στην Ελλάδα του 2025 βρέχει για 24 ώρες και η χώρα «κατεβάζει ρολά». Με κεντρικές οδικές αρτηρίες να κλείνουν, με γειτονιές να βουλιάζουν λόγω φρεατίων, με ολόκληρες πόλεις να παραλύουν και τους πολίτες να φοβούνται μη πνιγούν. Με την κακοκαιρία Byron οι πολίτες είδαν εικόνες που μακάρι να μην επαναληφθούν και στην επόμενη βροχή, όσο δυνατή κι αν είναι.

Χάλασαν τα φανάρια στη Λένορμαν λόγω της κακοκαιρίας - Χάος στους δρόμους

Πλημμύρες στη Μάνδρα

Κακοκαιρία Byron: Ελλάδα - Νέο Δελχί σημειώσατε Χ

Στην Ελλάδα όταν βρέχει 24 ώρες κοιμόμαστε στο Παγκράτι και ξυπνάμε  στο... Νέο Δελχί. Κλείνει η εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου, όπως και η Εθνική Αθηνών - Λαμίας, στην παράκαμψη της Μεταμόρφωσης.

Πλημμυρίζει το αεροδρόμιο των Μεγάρων. Νέα Πέραμος και Μάνδρα γίνονται Βενετία με περιουσίες να καταστρέφονται και πάλι.

Κακοκαιρία Byron: Δραματική διάσωση τεσσάρων ατόμων στη Λακωνία - Βίντεο

Στο Μοσχάτο τα κλαρκ βγαίνουν στους δρόμους.

Τα φρεάτια γίνονται σιντριβάνια, όπως στην Καλλιθέα. Στο Μοσχάτο τα κλαρκ βγαίνουν στους δρόμους. Βουλιάζουν αυτοκίνητα. Ξεριζώθηκαν δέντρα σε όλο το λεκανοπέδιο.

Ξεριζώθηκαν δέντρα σε όλο το λεκανοπέδιο.

Η Λακωνία ισοπεδώθηκε. Διαλύονται στάσεις λεωφορείων. Κλείνουν σχολεία.

Την επόμενη φορά που θα βρέξει δυνατά θα κάνουμε το σταυρό μας και θα περιμένουμε να βγει ο ήλιος!

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON
 |
ΒΡΟΧΗ
