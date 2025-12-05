Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»

Στην Ελλάδα του 2025 βρέχει για 24 ώρες και η χώρα «κατεβάζει ρολά». Με κεντρικές οδικές αρτηρίες να κλείνουν, με γειτονιές να βουλιάζουν λόγω φρεατίων, με ολόκληρες πόλεις να παραλύουν και τους πολίτες να φοβούνται μη πνιγούν. Με την κακοκαιρία Byron οι πολίτες είδαν εικόνες που μακάρι να μην επαναληφθούν και στην επόμενη βροχή, όσο δυνατή κι αν είναι.

Κακοκαιρία Byron: Ελλάδα - Νέο Δελχί σημειώσατε Χ

Στην Ελλάδα όταν βρέχει 24 ώρες κοιμόμαστε στο Παγκράτι και ξυπνάμε στο... Νέο Δελχί. Κλείνει η εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου, όπως και η Εθνική Αθηνών - Λαμίας, στην παράκαμψη της Μεταμόρφωσης.

Πλημμυρίζει το αεροδρόμιο των Μεγάρων. Νέα Πέραμος και Μάνδρα γίνονται Βενετία με περιουσίες να καταστρέφονται και πάλι.

Τα φρεάτια γίνονται σιντριβάνια, όπως στην Καλλιθέα. Στο Μοσχάτο τα κλαρκ βγαίνουν στους δρόμους. Βουλιάζουν αυτοκίνητα. Ξεριζώθηκαν δέντρα σε όλο το λεκανοπέδιο.

Η Λακωνία ισοπεδώθηκε. Διαλύονται στάσεις λεωφορείων. Κλείνουν σχολεία.

Την επόμενη φορά που θα βρέξει δυνατά θα κάνουμε το σταυρό μας και θα περιμένουμε να βγει ο ήλιος!