Κακοκαιρία Byron: Δραματική διάσωση τεσσάρων ατόμων στη Λακωνία - Βίντεο

Εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένο σπίτι

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας)
Επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Διρό Λακωνίας / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κακοκαιρία BYRON έφερε δραματικές εικόνες στην Πελοπόννησο. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συνέδραμε σε επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων. Τέσσερα άτομα μαζί με έναν σκύλο διασώθηκαν από πλημμυρισμένο σπίτι στην περιοχή Μαυροβούνι. Η διάσωση έγινε με ειδικό σκάφος λόγω της ορμητικής ροής του νερού. 

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση και προβλήματα στην Αττική

Παράλληλα, στην περιοχή της Σκάλας Λακωνίας η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Ένα όχημα με τρεις επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε καθώς κατακλύστηκε από νερά, οι διασώστες πρόλαβαν και απεγκλώβισαν τα άτομα την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας βέβαιο πνιγμό. 

Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12

Οι διασώστες έχουν δηλώσει πως οι διασωθέντες, παρότι υπέστησαν υποθερμία, είναι «καλά στην υγεία τους». 

Πόσο επικίνδυνη είναι η κακοκαιρία BYRON - Η έκκληση των αρχών

Η κακοκαιρία BYRON δεν είναι μια απλή βροχή. Πρόκειται για ισχυρό και επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, που έχει προκαλέσει πλημμύρες, ορμητικά νερά, κατολισθήσεις και πολύ σοβαρά προβλήματα - κυρίως στη Λακωνία, την Ανατολική Μάνη και άλλες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. 

Οι αρχές έχουν ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις και μηνύματα μέσω της υπηρεσίας 112, ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλεια όλων. 

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Γύθειο, Ζάκυνθο, Λίνδο

Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος και οι φορείς πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα - με στόχο να αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανά νέα περιστατικά, ενδείξεις πλημμυρών ή εγκλωβισμών. 

Η γρήγορη κινητοποίηση των διασωστών και η εγρήγορση των πολιτών θα αποτρέψει τα χειρότερα.

