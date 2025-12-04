Κακοκαιρία Byron: Δραματική διάσωση τεσσάρων ατόμων στη Λακωνία - Βίντεο

Η κακοκαιρία BYRON έφερε δραματικές εικόνες στην Πελοπόννησο. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συνέδραμε σε επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων. Τέσσερα άτομα μαζί με έναν σκύλο διασώθηκαν από πλημμυρισμένο σπίτι στην περιοχή Μαυροβούνι. Η διάσωση έγινε με ειδικό σκάφος λόγω της ορμητικής ροής του νερού.

Παράλληλα, στην περιοχή της Σκάλας Λακωνίας η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Ένα όχημα με τρεις επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε καθώς κατακλύστηκε από νερά, οι διασώστες πρόλαβαν και απεγκλώβισαν τα άτομα την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας βέβαιο πνιγμό.

Οι διασώστες έχουν δηλώσει πως οι διασωθέντες, παρότι υπέστησαν υποθερμία, είναι «καλά στην υγεία τους».

Πόσο επικίνδυνη είναι η κακοκαιρία BYRON - Η έκκληση των αρχών

Η κακοκαιρία BYRON δεν είναι μια απλή βροχή. Πρόκειται για ισχυρό και επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, που έχει προκαλέσει πλημμύρες, ορμητικά νερά, κατολισθήσεις και πολύ σοβαρά προβλήματα - κυρίως στη Λακωνία, την Ανατολική Μάνη και άλλες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Οι αρχές έχουν ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις και μηνύματα μέσω της υπηρεσίας 112, ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλεια όλων.

Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος και οι φορείς πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα - με στόχο να αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανά νέα περιστατικά, ενδείξεις πλημμυρών ή εγκλωβισμών.

Η γρήγορη κινητοποίηση των διασωστών και η εγρήγορση των πολιτών θα αποτρέψει τα χειρότερα.