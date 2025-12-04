Βασίλης Τερλέγκας και Γιάννης Καψάλης στο ROX Music Hall

Για το απόλυτο λαϊκό-δημοτικό γλέντι

Βασίλης Τερλέγκας και Γιάννης Καψάλης στο ROX Music Hall
Από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, το ROX Music Hall γίνεται ο απόλυτος προορισμός της νυχτερινής Αθήνας, καθώς υποδέχεται ένα σχήμα που υπόσχεται αυθεντική λαϊκή διασκέδαση και αξέχαστα βράδια.

Ο Βασίλης Τερλέγκας, ο Γιάννης Καψάλης, η Εβίτα Σερέτη και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Μάκης Τσίκος ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, ενέργεια και γνήσιο ελληνικό ήχο.

Βασίλης Τερλέγκας και Γιάννης Καψάλης στο ROX Music Hall

Ο Βασίλης Τερλέγκας, ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, με αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες, συνεχίζει να αποδεικνύει σε κάθε του εμφάνιση γιατί παραμένει σταθερή αξία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Η αμεσότητα, η λαϊκότητα και η μοναδική σκηνική του παρουσία δημιουργούν πάντα το αδιαχώρητο, με το κοινό να τον ακολουθεί πιστά.

Δίπλα του, ο Γιάννης Καψάλης, ένας ερμηνευτής που έχει καταφέρει να ανανεώσει το δημοτικό τραγούδι και να το φέρει κοντά στη νεολαία. Με τις τεράστιες επιτυχίες του και τη μοναδική του ενέργεια, έχει γίνει συνώνυμο του γλεντιού και του κεφιού, ανεβάζοντας κάθε φορά το θερμόμετρο της διασκέδασης.

Την ομάδα συμπληρώνει η Εβίτα Σερέτη, μια ανερχόμενη δύναμη στο λαϊκό τραγούδι, η οποία με το ταλέντο, το πάθος και τη χαρακτηριστική χροιά της έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και θεωρείται πλέον μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες παρουσίες της νέας γενιάς.

Στο σχήμα και ο εντυπωσιακός σολίστ του κλαρίνου Μάκης Τσίκος, που δίνει την απόλυτη δημοτική νότα, μετατρέποντας κάθε βραδιά σε γνήσιο παραδοσιακό γλέντι.

Από τις 12 Δεκεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το ROX Music Hall (Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη – Ταύρος) ανοίγει τις πόρτες του για να προσφέρει δυνατές μουσικές στιγμές, χορό μέχρι το πρωί και διασκέδαση που θυμίζει τις παλιές καλές εποχές.

Ένα σχήμα – εγγύηση. Ένα πρόγραμμα φτιαγμένο για όσους αγαπούν το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Μην το χάσετε!

