Κακοκαιρία Byron: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Γύθειο, Ζάκυνθο, Λίνδο

Πλημμύρισαν δρόμοι, έγιναν κατολισθήσεις

Ελλαδα
Που σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία Byron / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Σαρώνει» η κακοκαιρία Byron, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις και ζημιές έχουν καταγραφεί σε Λακωνία, Ζάκυνθο, Μάνη.

Η κακοκαιρία Byron πλήττει τη χώρα, με τη σοβαρή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών να ξεκινάει σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Η κατάσταση έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό σε εννέα περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Αττική.

H Πολιτική Προστασία έχει στείλει ήδη μηνύματα μέσω 112 σε Λακωνία, Πιερία, Ευρώτα μέσω των οποίων ζητά την προσοχή των πολιτών λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Βιβλική καταστροφή στο Γύθειο από την κακοκαιρία Byron

Στο χωριό Πλάτανος και Πετρίνα στον Δήμο Γυθείου, οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως «βιβλική καταστροφή». Μέσα σε λίγες ώρες, ολόκληρος ο οικισμός βυθίστηκε στα νερά, με σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, αγροτικά μηχανήματα και ζώα να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι περισσότεροι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν στους πρώτους ορόφους των σπιτιών τους για να σωθούν.

 

 

Η περιοχή παραμένει αποκομμένη, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, και οι ηλικιωμένοι κάτοικοι περιμένουν τη διάσωση με βάρκες, καθώς η πρόσβαση στο χωριό είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των ορμητικών νερών και των φερτών υλικών.

Ζημιές στην Πετρίνα από την κακοκαιρία Byron

Εικόνες καταστροφής στο χωριό Πετρίνα / Φωτογραφία githio-click.gr

Κακοκαιρία Ρόδος: Πλημμύρες και στη Λίνδο

Από την κακοκαιρία δοκιμάζεται και η Ρόδος.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στη Λίνδο, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. 

 

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε η Ζάκυνθος 

Στις περιοχές που επηρεάζονται ήδη, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Για Λακωνία και Πιερία εκδόθηκε μήνυμα 112, ενώ η Ζάκυνθος αντιμετωπίζει ήδη τις πρώτες πλημμύρες.

Συγκεκριμένα, στις Αλυκές Ζακύνθου, η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε δρόμους και χωράφια, με τις αρχές να προτρέπουν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις μόνο σε έκτακτες ανάγκες.

Ζάκυνθος

Εικόνες από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron στη Ζάκυνθο / Φωτογραφίες imerazante.gr

Κακοκαιρία Ζάκυνθος

Κακοκαιρία Byron Ζάκυνθος

Η Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου-Αλυκών έκλεισε στο ύψος του Μαντολάτου λόγω προβλημάτων, ενώ προβλήματα παρατηρήθηκαν και κοντά στο χωριό Κούκεσι. Στη Λιθακιά σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις, δημιουργώντας περαιτέρω δυσκολίες στην κυκλοφορία.

 

