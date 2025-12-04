Πάνος Ιωαννίδης: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα «γενέθλια» του εστιατορίου του

Με διάσημους καλεσμένος έκανε τα πρώτα του γενέθλια το Cinapos, το εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη. «Αισθάνομαι φανταστικά. Έχουμε γενέθλια, κλείνουμε ένα χρόνο λειτουργίας στο εστιατόριο και αισθάνομαι σαν να γιορτάζω», είπε στο Breakfast@Star ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef.

Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για έναν σεφ; «Να είναι νόστιμος, όχι εμφανισιακά, να είναι νόστιμος πραγματικά, να είναι συνεπής και για μένα πολύ σημαντικό κομμάτι παίζει το να είναι και προσγειωμένος», απάντησε.

Για τη νέα σεζόν του MasterChef, τόνισε: «Ξεκινάμε, ξεκινήσαμε... σύντομα στις οθόνες. MasterChef 10, απαιτητικό, επετειακό, δυνατό, πολύ πολύ πολύ καλό». Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι χωρίς τον Σωτήρη Κοντιζά και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο δεν ξέρει αν θα έκανε άλλο MasterChef!

Το «παρών» έδωσε κι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Ήρθαμε εδώ να στηρίξουμε MasterChef, τον Πάνο μας τον αγαπημένο», είπε αρχικά. «Έχω φάει όλες τις αλοιφές, ταραμοσαλάτα, τυροκαυτερή, τζατζίκι. Έχω φάει μοσχαράκι κοκκινιστό με πλιγουράκι. Έφαγα τζατζίκι γιατί σήμερα λείπει ο σύντροφός μου στο σπίτι, οπότε και τζατζίκι και σκόρδα κι όλα», πρόσθεσε γελώντας η παρουσιάστρια του GNTM.

Η Ηλιάνα απάντησε κι αν ακούει τη συμβουλή των γονιών της για τον σύντροφό της. «Κοίταξε οι γονείς μου ευτυχώς είναι μάλλον έξυπνοι άνθρωποι, αποφεύγουν να δίνουν συμβουλές για τις σχέσεις. Αφού παίρνεις την απόφαση σου λένε μετά "μπράβο που προχώρησες", σου λένε "μπράβο που χώρισες". Δηλαδή είναι μόνο αυτά λένε οι δικοί μου, τίποτα άλλο δεν ανακατεύονται», είπε.

Από την άλλη ο κριτής του GNTM, Έντι Γαβριηλίδης, βρέθηκε στη μεγάλη γιορτή για να στηρίξει τον Πάνο Ιωαννίδη. Πώς ήταν η εμπειρία του στο GNTM; «Ήταν η καλύτερη συνθήκη που θα μπορούσα να ζητήσω για να κάνω πρώτη φορά τηλεόραση», απάντησε. «Αν βρεθεί το σωστό project το οποίο να πηγαίνει στην ιδιοσυγκρασία μου και να ταιριάζω και εγώ σε αυτό με πολύ πολύ μεγάλη χαρά», δήλωσε για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Όσον αφορά στα σχόλια που δέχεται στα social, είπε: «Όταν τα σχόλια γίνονται με χιούμορ, ακόμα και λίγο αρνητικά να είναι, όταν έχουν χιούμορ και τα βρίσκω έξυπνα, είναι το καλύτερό μου, γουστάρω πάρα πολύ. Όταν όμως είναι κακεντρεχή και παλιακά...».

