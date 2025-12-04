Πάνος Ιωαννίδης: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα «γενέθλια» του εστιατορίου του

«Το MasterChef 10 είναι απαιτητικό, επετειακό... δυνατό!», δήλωσε ο σεφ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 16:03 Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
04.12.25 , 15:53 Πάργα: Ένοπλη Ληστεία Σε Κοσμηματοπωλείο
04.12.25 , 15:49 Τροχαίο Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος οδηγός - Τι ισχυρίστηκε
04.12.25 , 15:46 Μουρτζούκου: Tα Γράμματα Στις Κόρες Της Από Τη Φυλακή
04.12.25 , 15:40 Νίκος Γεωργιάδης: Το σχόλιο για το διαζύγιο της Χρηστίδου και του Μαραντίνη
04.12.25 , 15:33 Ο Γιώργος Ρήγας πήγε τον κορμό σοκολάτας σε άλλο επίπεδο!
04.12.25 , 15:31 Λιονάκη: Έλειπε από την υποδοχή του Μητροπολίτη - Μυστήριο η απουσία της
04.12.25 , 15:22 Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς - Λιποθύμησε η αδερφή της
04.12.25 , 15:07 Φαίη Σκορδά: «Μη με συγχύζετε, μη μου στέλνετε μηνύματα!»
04.12.25 , 14:54 Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
04.12.25 , 14:48 Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες
04.12.25 , 14:46 Νέος τραυματισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Κατέρρρευσε στο παρκέ
04.12.25 , 14:45 Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «συμπαντικό» του πρότζεκτ
04.12.25 , 14:17 Κακοκαιρία Byron: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Γύθειο, Ζάκυνθο, Λίνδο
04.12.25 , 13:59 Πάνος Ιωαννίδης: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα «γενέθλια» του εστιατορίου του
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
Κλειστά σχολεία και στην Αττική στις 5/12, λόγω της κακοκαιρίας
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Πάνος Ιωαννίδης στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με διάσημους καλεσμένος έκανε τα πρώτα του γενέθλια το Cinapos, το εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη. «Αισθάνομαι φανταστικά. Έχουμε γενέθλια, κλείνουμε ένα χρόνο λειτουργίας στο εστιατόριο και αισθάνομαι σαν να γιορτάζω», είπε στο Breakfast@Star ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef

Πάνος Ιωαννίδης: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα «γενέθλια» του εστιατορίου του

Πάνος Ιωαννίδης: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα «γενέθλια» του εστιατορίου του

Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για έναν σεφ; «Να είναι νόστιμος, όχι εμφανισιακά, να είναι νόστιμος πραγματικά, να είναι συνεπής και για μένα πολύ σημαντικό κομμάτι παίζει το να είναι και προσγειωμένος», απάντησε.

Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε

Για τη νέα σεζόν του MasterChef, τόνισε: «Ξεκινάμε, ξεκινήσαμε... σύντομα στις οθόνες. MasterChef 10, απαιτητικό, επετειακό, δυνατό, πολύ πολύ πολύ καλό». Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι χωρίς τον Σωτήρη Κοντιζά και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο δεν ξέρει αν θα έκανε άλλο MasterChef!

Πάνος Ιωαννίδης: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα «γενέθλια» του εστιατορίου του

Το «παρών» έδωσε κι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Ήρθαμε εδώ να στηρίξουμε MasterChef, τον Πάνο μας τον αγαπημένο», είπε αρχικά. «Έχω φάει όλες τις αλοιφές, ταραμοσαλάτα, τυροκαυτερή, τζατζίκι. Έχω φάει μοσχαράκι κοκκινιστό με πλιγουράκι. Έφαγα τζατζίκι γιατί σήμερα λείπει ο σύντροφός μου στο σπίτι, οπότε και τζατζίκι και σκόρδα κι όλα», πρόσθεσε γελώντας η παρουσιάστρια του GNTM.  

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θέλουμε τον καλύτερο των καλύτερων στο GNTM»

Η Ηλιάνα απάντησε κι αν ακούει τη συμβουλή των γονιών της για τον σύντροφό της. «Κοίταξε οι γονείς μου ευτυχώς είναι μάλλον έξυπνοι άνθρωποι, αποφεύγουν να δίνουν συμβουλές για τις σχέσεις. Αφού παίρνεις την απόφαση σου λένε μετά "μπράβο που προχώρησες", σου λένε "μπράβο που χώρισες". Δηλαδή είναι μόνο αυτά λένε οι δικοί μου, τίποτα άλλο δεν ανακατεύονται», είπε.

Πάνος Ιωαννίδης: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα «γενέθλια» του εστιατορίου του

Από την άλλη ο κριτής του GNTM, Έντι Γαβριηλίδης, βρέθηκε στη μεγάλη γιορτή για να στηρίξει τον Πάνο Ιωαννίδη. Πώς ήταν η εμπειρία του στο GNTM; «Ήταν η καλύτερη συνθήκη που θα μπορούσα να ζητήσω για να κάνω πρώτη φορά τηλεόραση», απάντησε. «Αν βρεθεί το σωστό project το οποίο να πηγαίνει στην ιδιοσυγκρασία μου και να ταιριάζω και εγώ σε αυτό με πολύ πολύ μεγάλη χαρά», δήλωσε για το τηλεοπτικό του μέλλον.  

Έντι Γαβριηλίδης: «Δεν ένιωθα ότι ανήκω απόλυτα στο σχολείο»

Όσον αφορά στα σχόλια που δέχεται στα social, είπε: «Όταν τα σχόλια γίνονται με χιούμορ, ακόμα και λίγο αρνητικά να είναι, όταν έχουν χιούμορ και τα βρίσκω έξυπνα, είναι το καλύτερό μου, γουστάρω πάρα πολύ. Όταν όμως είναι κακεντρεχή και παλιακά...».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
MASTERCHEF
 |
GNTM
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΕΝΤΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top