Νέα Υόρκη: Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center

Φωτίστηκε το 22 μέτρων δέντρο με 50.000 φωτάκια

Η Νέα Υόρκη μπήκε κι επίσημα στην εορταστική περίοδο και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα μετά από την τελετή της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Rockefeller Center.

«Μύρισε» Χριστούγεννα στο Σύνταγμα: Φωταγωγήθηκε υπό βροχή το δέντρο!

Χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Νέα Υόρκη 1

Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν η Reba McEntire και η Kristin Chenoweth, ενώ τραγούδησαν ο Marc Anthony, ο Brad Paisley, η Gwen Stefani, ο Michael Bublé και οι Radio City Rockettes.

Βρυξέλλες: Δίχασε η φάτνη με την απρόσωπη Παναγία και τον Χριστό

Οι παρουσιάστριες της εκδήλωσης για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Νέα Υόρκη

Οι παρουσιάστριες της εκδήλωσης για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Νέα Υόρκη

Το νορβηγικό έλατο βάρους 11 τόνων και ύψους μεγαλύτερου των 22 μέτρων, στολίστηκε με πάνω από 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια και ένα αστέρι Swarovski βάρους άνω των 400 κιλών. 

«Μύρισε» Χριστούγεννα: Εντυπωσιακές εικόνες από ευρωπαϊκές πόλεις

Χριστουγεννιάτικο δέντρο Νέα Υόρκη 2

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην καρδιά του Rockefeller Center, άναψε και φώτισε όλη τη Νέα Υόρκη μετά από μια βραδιά με μουσικές εμφανίσεις αστέρων.

Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα

Χριστουγεννιάτικο δέντρο Νέα Υόρκη 3

Το δέντρο τοποθετήθηκε στο σημείο στις 8 Νοεμβρίου με τη βοήθεια της Τζούντι Ρας και του 7χρονου γιου της, Λίαμ. Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, το έλατο μεγάλωνε στην αυλή του σπιτιού τους στην περιοχή East Greenbush της Νέας Υόρκης. 

Τι πρέπει να δοκιμάσετε στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης

Ο Μαρκ Άντονι τραγούδησε στην εκδήλωση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Νέα Υόρκη

Ο Μαρκ Άντονι τραγούδησε στην εκδήλωση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Νέα Υόρκη

Το δώρισαν προς τιμή του συζύγου της, Νταν, ο οποίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 32 χρόνων και πάντα φανταζόταν πως το συγκεκριμένο έλατο θα γίνει το επόμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center.

Η Kristin Chenoweth

Η Kristin Chenoweth

Το μεγάλο πλήθος άρχισε να τραγουδά το «12 Days of Christmas» όσο περίμενε να ανάψει το δέντρο, ξεσπώντας σε επιφωνήματα και βγάζοντας τα κινητά για να τραβήξουν φωτογραφίες μόλις άναψαν τα φώτα.

