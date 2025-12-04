Νέα Υόρκη: Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center

Η Νέα Υόρκη μπήκε κι επίσημα στην εορταστική περίοδο και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα μετά από την τελετή της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Rockefeller Center.
Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν η Reba McEntire και η Kristin Chenoweth, ενώ τραγούδησαν ο Marc Anthony, ο Brad Paisley, η Gwen Stefani, ο Michael Bublé και οι Radio City Rockettes.
Το νορβηγικό έλατο βάρους 11 τόνων και ύψους μεγαλύτερου των 22 μέτρων, στολίστηκε με πάνω από 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια και ένα αστέρι Swarovski βάρους άνω των 400 κιλών.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην καρδιά του Rockefeller Center, άναψε και φώτισε όλη τη Νέα Υόρκη μετά από μια βραδιά με μουσικές εμφανίσεις αστέρων.
Το δέντρο τοποθετήθηκε στο σημείο στις 8 Νοεμβρίου με τη βοήθεια της Τζούντι Ρας και του 7χρονου γιου της, Λίαμ. Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, το έλατο μεγάλωνε στην αυλή του σπιτιού τους στην περιοχή East Greenbush της Νέας Υόρκης.
Το δώρισαν προς τιμή του συζύγου της, Νταν, ο οποίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 32 χρόνων και πάντα φανταζόταν πως το συγκεκριμένο έλατο θα γίνει το επόμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center.
Το μεγάλο πλήθος άρχισε να τραγουδά το «12 Days of Christmas» όσο περίμενε να ανάψει το δέντρο, ξεσπώντας σε επιφωνήματα και βγάζοντας τα κινητά για να τραβήξουν φωτογραφίες μόλις άναψαν τα φώτα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.