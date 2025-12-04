Ελαιοκομικό Μητρώο: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 3 Περιφέρειες - Η διαδικασία

Πρόστιμα έως 5.000€ σε όσους δεν δηλώσουν στο «ελαιοκομικό μητρώο» τις ελιές τους / Βίντεο αρχείου Mega

Άνοιξαν στο gov.gr οι αιτήσεις για το Ελαιοκομικό Μητρώο, ωστόσο προς το παρόν γίνονται αιτήσεις μόνο σε τρεις Περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αφορά μόνο τις Περιφέρειες Αττικής, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

Στο Ελαιοκομικό Μητρώουποχρεωτικά καταχωρούνται και ενημερώνονται τα στοιχεία όλων των ελαιοκομικών αγροτεμαχίων της χώρας, ώστε κάθε χρονική στιγμή να αποτυπώνεται η υφιστάμενη ιδιοκτησιακή και καλλιεργητική κατάστασή τους.

Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η αίτηση

Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr , με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Επιλέγει την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα και τον δήμο

Συμπληρώνει τα στοιχεία του και καταχωρεί τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί

Αναφέρει την ποσότητα ελαιοκάρπου που παρήγαγε και σε ποιο ελαιοτριβείο ή μονάδα μεταποίησης την παρέδωσε.

Μέσα στη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται:

Το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του ελαιοπαραγωγού.

Η ποικιλία της ελιάς (π.χ. Κορωνέικη, Χαλκιδικής κ.λπ.).

Ο δεκατριψήφιος κωδικός «ελαιοτεμαχίου» που αποδίδεται από το Μητρώο.

Σε περίπτωση που η παραγωγή προέρχεται από περισσότερα αγροτεμάχια, αναφέρεται η ποσότητα που αντιστοιχεί σε κάθε ένα.

Η υποβολή της αίτησης (ΑΟΚ17) μπορεί να γίνει και στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Ακολουθεί έλεγχος των δικαιολογητικών. Ενημερώνεται σχετικά το Ελαιοκομικό Μητρώο και (στην περίπτωση εγγραφής) χορηγείται Καρτέλα Παραγωγού και (στην περίπτωση τροποποίησης ή προσθήκης) αποστέλλονται οι ορθοφωτοχάρτες με τα καινουργια στοιχεία στον αιτούντα.

Δείτε εδώ ενδεικτικά την αίτηση ΑΟΚ17 για την Περιφέρεια Αττικής

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Ευσταθίου)

Ελαιοκομικό μητρώο: Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Εγγραφή στο ελαιοκομικό μητρώο

Φωτοτυπία Τίτλων Ιδιοκτησίας ή φωτοτυπία Μισθωτηρίων με τίτλους ιδιοκτήτη.

Τοπογραφικό διάγραμμα με καρτεσιανές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87).

Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση βάσει της Κ.Υ.Α. με αριθ. 820 (ΦΕΚ Β’ 3410/13.06.2024)] ή διαβατηρίου ή κάρτας παραμονής–εργασίας σε ισχύ, σε περίπτωση αλλοδαπών.

Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ

Τροποποίηση ή προσθήκη στο ελαιοκομικό μητρώο

Υπεύθυνη Δήλωση Ελαιοκαλλιέργειας.

Έντυπο χαρακτηριστικών ελαιοτεμαχίου.

Φωτοτυπία Τίτλων Ιδιοκτησίας ή φωτοτυπία Μισθωτηρίων με Τίτλους ιδιοκτήτη.

Φωτοτυπία Ελαιοκομικού Μητρώου.

Τοπογραφικό διάγραμμα με καρτεσιανές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87).

Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση βάσει της Κ.Υ.Α. με αριθ. 820 (ΦΕΚ Β’ 3410/13.06.2024)] ή διαβατηρίου ή κάρτας παραμονής–εργασίας σε ισχύ, σε περίπτωση αλλοδαπών.

Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ

Διαγραφή από το ελαιοκομικό μητρώο

Υπεύθυνη Δήλωση Ελαιοκαλλιέργειας.

Έντυπο χαρακτηριστικών ελαιοτεμαχίου (δίνεται από την Υπηρεσία).

Φωτοτυπία Ελαιοκομικού Μητρώου.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ

Σημειώνεται ότι ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.