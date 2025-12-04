Άση Μπήλιου: Η τελευταία Πανσέληνος της χρονιάς - Τι να προσέξουν τα ζώδια

Το πρωί της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου, η Άση Μπήλιου μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star για την Πανσέληνο στους Διδύμους και το πώς αυτή θα μας επηρεάσει αστρολογικά. Η γνωστή αστρολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη Πανσέληνος δεν είναι μια «απλή» Πανσέληνος, αλλά φέρει μεγαλύτερη ένταση και συναισθηματική φόρτιση, καθώς πρόκειται για την τελευταία πανσέληνο της χρονιάς, αλλά και την τελευταία υπερπανσέληνο.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Επειδή θα έχουμε και την Πανσέληνο απόψε, χρειάζεται λίγη μεγαλύτερη προσοχή και σήμερα και αύριο. Εγώ το λέω από αστρολογικής άποψης. Εσείς μεταφράστε το όπως θέλετε. Αλλά ο συνδυασμός δύσκολων καιρικών συνθηκών με μία Πανσέληνο τα κάνει όλα λίγο πιο περίπλοκα», ανέφερε αρχικά. Με τα λόγια αυτά, θέλησε να εξηγήσει ότι η δυναμική του φεγγαριού μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα, την ενέργεια, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε μικρές αλλαγές γύρω μας.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Η Άση Μπήλιου συνέχισε εξηγώντας: «Είναι στο ζώδιο των Διδύμων αυτό το φεγγάρι - ήδη μπήκε η Σελήνη στους Διδύμους. Άρα ξεκινάει έτσι λίγο η τρέλα της τελευταίας πανσελήνου της χρονιάς, αλλά και της τελευταίας υπερπανσελήνου. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε, αν θα κατορθώσουμε απόψε να το δούμε το φεγγάρι. Αλλά, οκ, το νιώθεις. Είτε το βλέπεις είτε όχι. Το νιώθεις στη διάθεσή σου, στις αλλαγές διάθεσης, στην κυκλοθυμία. Αυτή η Πανσέληνος το έχει αυτό».

Τέλος, υπογράμμισε πως, επειδή το φεγγάρι βρίσκεται στο ζώδιο των Διδύμων, το οποίο κυβερνά ο Ερμής, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία, τις σχέσεις αλλά και τις μετακινήσεις. «Μην περιμένετε σταθερή διάθεση μέσα στη μέρα», κατέληξε η έγκριτη αστρολόγος, προειδοποιώντας το κοινό για πιθανές κυκλοθυμίες και μικρές εντάσεις.

