Ένα πολλά υποσχόμενο εμβόλιο, «σύμμαχος» ενάντια στην άνοια

Μία νέα εκτεταμένη μελέτη έδειξε πρόσφατα ότι το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα προστατεύει τον εγκέφαλο και, περαιτέρω, από την άνοια, ενώ επιβραδύνει την πορεία της νόσου.

Οι επιστήμονες, προσπαθώντας να βρουν έναν ακόμη «σύμμαχο» ενάντια στην άνοια, η οποία καταγράφει περίπου 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά κάθε χρόνο παγκοσμίως, καθώς και τρόπους πρόληψης ή επιβράδυνσης της νόσου, ανακάλυψαν ότι το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να προστατέψει τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα: Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας; Τα στοιχεία της έρευνας

Οι επικεφαλής της νέας μεγάλης έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε πριν λίγους μήνες στο Nature και διεξήχθη από την Ιατρική Σχολή του Στάνφορντ, ανέλυσαν δεδομένα ηλικιωμένων και διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν κάνει το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα εμφάνιζαν μικρότερες πιθανότητες (20%) να αναπτύξουν άνοια μέσα στα επόμενα 7 έτη, συγκριτικά με όσους δεν είχαν προχωρήσει σε εμβολιασμό. Η μελέτη βασίστηκε στη θεωρία ότι οι ιοί που προσβάλλουν το νευρικό σύστημα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τον κίνδυνο άνοιας.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρουν παρουσιάζουν τα ευρήματα της επακόλουθης έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Cell: «Το ίδιο εμβόλιο δεν φαίνεται να προσφέρει μόνο προληπτική προστασία, αλλά μπορεί να είναι ωφέλιμο και για όσους έχουν ήδη διαγνωστεί με άνοια, επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νόσου», αναφέτουν οι επιστήμονες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Η επταετής παρακολούθηση έφερε στο «φως» τα παρακάτω αποτελέσματα:

Το εμβόλιο μείωσε τα περιστατικά έρπητα ζωστήρα κατά περίπου 37%.

Ένας στους οκτώ ηλικιωμένους διαγνώστηκε με άνοια έως το 2020, όμως οι εμβολιασμένοι είχαν 20% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν τη νόσο.

Δεν εντοπίστηκαν άλλες διαφορές ανάμεσα στις ομάδες – μόνο στη συχνότητα της άνοιας.

Η ανάλυση έδειξε ακόμη ότι τα οφέλη του εμβολίου επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της γνωστικής έκπτωσης:

Οι εμβολιασμένοι είχαν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης ήπιας γνωστικής διαταραχής μέσα σε εννέα χρόνια.

Όσοι έλαβαν το εμβόλιο μετά τη διάγνωση άνοιας είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν από τη νόσο την επόμενη εννιαετία, στοιχείο που υποδεικνύει επιβράδυνση της εξέλιξής της.

Συνολικά, σχεδόν οι μισοί από τους 7.049 ηλικιωμένους με άνοια κατά την έναρξη του προγράμματος κατέληξαν από τη νόσο κατά την παρακολούθηση, ενώ το ποσοστό αυτό περιορίστηκε περίπου στο 30% μεταξύ των εμβολιασμένων.

Η προστατευτική επίδραση φάνηκε εντονότερη στις γυναίκες, πιθανώς λόγω διαφορών στη λειτουργία του ανοσοποιητικού ή στην πορεία της άνοιας. Παρόλα αυτά, παραμένει άγνωστος ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου το εμβόλιο μειώνει τον κίνδυνο.