Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron

Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα

04.12.25 , 11:30 Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
STAR.GR
Ελλαδα
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία BYRON - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων φαινομένων προχώρησε η ΕΜΥ, σύμφωνα με τα νέα προγνωστικά στοιχεία. Όπως αναφέρει προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι
  • στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
  • στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες
  • στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
  • στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
  • στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
  • στις Κυκλάδες η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
  • στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα)
  • στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • στην κεντρική Μακεδονία
  • στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
  • στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα
  • στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι
  • στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι
  • στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις περιφερειακές ενότητες:

  • Πιερίας
  • Ημαθίας
  • Χαλκιδικής
  • Θεσσαλονίκης
  • στη Θεσσαλία
  • στις Σποράδες
  • στην Εύβοια
  • στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
  • στα Δωδεκάνησα

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
 

