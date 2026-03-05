Μπόκοτα: H έκπληξη από τον γιο της στο πλατό για τα γενέθλιά της

Συγκινήθηκε στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της!

H έκπληξη στη Δάφνη Μπόκοτα από τον γιο της για τα κοινά τους γενέθλια

Την έκπληξη της την έκανε ο γιος της, Νίκος Κοσώνας, ο οποίος έχει επίσης γενέθλια σήμερα, ίδια μέρα με τη μητέρα του.

Ο 28χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλατό με μια τούρτα και μια ανθοδέσμη.

Η δημοσιογράφος έμεινε άναυδη, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της, καθώς αγκάλιασε σφιχτά τον γιο της. «Παιδιά, δεν το περίμενα! Να ζήσουμε», είπε κι έσβησαν μαζί το κερί στην τούρτα.

«Δεν το περίμενα! Δε μου το είχατε πει… το ξέρατε;», είπε απευθυνόμενη στους συνεργάτες της. «Δεν έχω μασήσει χειρότερα στη ζωή μου, δεν κατάλαβα τίποτα», συμπλήρωσε.

Η Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της, Νίκο Κοσώνα, στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η Έλενα Πολυκάρπου δημοσίευσε ένα backstage βίντεο, καθώς ο γιος της Δάφνης Μπόκοτα, περίμενε να κάνει την είσοδό του στο πλατό. Το βίντεο αναδημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου. «Έχω αγωνία, να ξέρω τι θα τραγουδήσω. Να χαρεί κι αυτή λίγο, της τα έχω κλέψει όλα τα γενέθλια», ακούγεται να λέει ο Νίκος Κοσώνας, κρατώντας την τούρτα έκπληξη στα χέρια.

O Nίκος Κοσώνας συμμετείχε για δύο τηλεοπτικές σεζόν στη σειρά «Η γη της ελιάς» στον ρόλο του Μιλτιάδη. Το καλοκαίρι αποχαιρέτησε το κοινό με μια ανάρτηση.

«Δύο χρόνια μετά το ταξίδι τελειώνει. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο έντονα και συμπυκνωμένα έζησα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, συνάντησα εξαιρετικούς ανθρώπους, προσπάθησα, πάλεψα, κουράστηκα, γέλασα, δάκρυσα, κέρδισα. Έκανα φίλους που χωρίς αυτούς η διαδρομή δεν θα είχε τόση αξία… Είμαι ευγνώμων που η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά μου χάρισε τόσα πολλά», έγραφε στην ανάρτησή του.