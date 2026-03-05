Πομάσκι για Καραλή: «Φέτος θα κάνει το 6.20μ., το παγκόσμιο σε έναν χρόνο»

Το βράδυ του Σαββάτου στην Παιανία, ο ελληνικός στίβος έζησε μια τεράστια στιγμή.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6.17μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην παγκόσμια ιστορία. Με αυτή την επίδοση έγινε ο δεύτερος κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του ιερά τέρατα, όπως ο Σεργκέι Μπούμπκα και ο Ρενό Λαβιλενί.

Ο ενθουσιασμός στις κερκίδες ήταν πρωτοφανής, με την ατμόσφαιρα να ηλεκτρίζεται σε κάθε του προσπάθεια. Η πιο ανθρώπινη στιγμή, ωστόσο, καταγράφηκε αμέσως μετά την επιτυχία, όταν ο πατέρας του εισέβαλε στο ταρτάν για να τον πάρει μια συγκινητική αγκαλιά. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε άμεσα, με τον ίδιο τον Μπούμπκα να τον συγχαίρει μέσω βιντεοκλήσης.

