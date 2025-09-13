Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Πέταξε» στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής!

Θα καταφέρει να βάλει δύσκολα στον Μόντο Ντουπλάντις;

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)
Επί κοντώ | Σπουδαίο άλμα Καραλή πάνω από τα 5μ75 / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ακόμη έναν τελικό κορυφαίας διοργάνωσης, θα λάβει μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής όλων των εποχών κι ένας από τους καλύτερους στα χρονικά του αγωνίσματος, προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που φιλοξενείται στο Τόκιο.

Ο Καραλής, ο οποίος είναι ο μοναδικός αθλητής που μπορεί να «βάλει δύσκολα» στον ασυναγώνιστο, Αρμάντ Ντουπλάντις, υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια τα πέντε μέτρα και 55 εκατοστά, αλλά και τα 5.75 μέτρα, όπως και ο Σουηδός, που είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Εμμανουήλ Καραλής: Με τη σύντροφό του στην παρουσίαση του βιβλίου του

Τόσο ο Έλληνας πρωταθλητής, όσο και ο «Μόντο» άφησαν τα 5.70 μέτρα, προκειμένου να μην... ταλαιπωρηθούν εν όψει της αναμενόμενης «μάχης» του τελικού, ενώ ο Αμερικανός, Σαμ Κέντρικς, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος για να συμπληρώσει το βάθρο των μεταλλιούχων, προκρίθηκε στον τελικό, καθώς υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια τα 5.40μ, τα 5.55μ, τα 5.70μ και τα 5.75 μέτρα.

Εμμανουήλ Καραλής: Η ηλικία, η καταγωγή και η δίδυμη αδελφή του!

Στον προκριματικό, συμμετείχε και ο Γιάννης Ρίζος, ο οποίος πέρασε με την 2η προσπάθεια τα 5.40μ, αλλά είχε τρία αποτυχημένα άλματα στα πέντε μέτρα και 55 εκατοστά, με αποτέλεσμα ν' αποκλεισθεί από τον τελικό.

