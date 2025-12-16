Yπερσύγχρονο προσομοιωτή ναυτιλίας αποκτά η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Αναβαθμίζεται κατακόρυφα η εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με την απόκτηση ενός υπερσύγχρονου προσομοιωτή ναυτιλίας, δωρεά του Ιδρύματος Αθηνάς Μαρτίνου.

Τα εγκαίνια του νέου εξοπλισμού πραγματοποιήθηκαν παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος εξήρε τη διαχρονική προσφορά της οικογένειας Μαρτίνου προς το Πολεμικό Ναυτικό και την πατρίδα.

Ο νέος προσομοιωτής προσφέρει εξαιρετικά ρεαλιστικές συνθήκες εκπαίδευσης, αναπαριστώντας με ακρίβεια το περιβάλλον της γέφυρας ενός πολεμικού πλοίου. Όπως τόνισε ο διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, υποναύαρχος Σταύρος Καρλατήρας, οι σπουδαστές μπορούν να εκπαιδευτούν σε σενάρια κλιμακούμενης έντασης, δοκιμάζοντας τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε απαιτητικές καταστάσεις.

Ο προσομοιωτής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο εκπαίδευσης για τους αυριανούς αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τη δωρεά παράδειγμα προς μίμηση, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά προς την πατρίδα αποτελεί συλλογική αλλά και ατομική ευθύνη όλων. Μαζί με την κυρία Ιωάννα Μαρτίνου έκοψαν την κορδέλα των εγκαινίων του προσομοιωτή.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Αθηνάς Μαρτίνου δήλωσε πως η οικογένεια θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα,