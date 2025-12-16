Χαλκιδική: Στη φυλακή αστυνομικός που έσβηνε κλήσεις με το... αζημίωτο

Εκτός από αγροτοσυνδικαλιστές... «διαμάντια», υπάρχουν και αστυνομικοί που γλυκάθηκαν από το εύκολο χρήμα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας από τους τρεις αστυνομικούς της Τροχαίας Μουδανιών, που έσβηναν κλήσεις με το αζημίωτο. Το ρεπορτάζ είναι του Παναγιώτη Μπούσιου.

Χαλκιδική: Έδιναν τους λογαριασμούς τους για να τους μεταφέρουν λεφτά

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας παραβάτης οδηγός είδε τον αστυνομικό να του δίνει σε χαρτάκι γραμμένο το IBAN του λογαριασμού του για να του βάλει χρήματα ώστε να μην του επιβάλει πρόστιμο. Πάντα βέβαια με το αζημίωτο. Τι σήμαινε αζημίωτο;

Χαλκιδική: Οι παραβάτες πλήρωναν ανακαινίσεις σπιτιών, διακοπές και ακριβά μπουκάλια ποτών

Υποχρέωναν τους παραβάτες να πληρώνουν σε κατάστημα με εξοπλισμό αστυνομικού προσωπικού, ώστε οι ίδιοι να αγοράζουν ότι χρειάζονταν χωρίς να πληρώνουν. Τεχνίτες έκαναν δουλειές σε σπίτια τους. Εταιρίες ξεφόρτωναν οικοδομικά υλικά σε υπό ανακαίνιση κατοικίες.

Χαρακτηριστική είναι μια συνομιλία που έχει καταγραφεί:

«Τώρα έχουμε άλλο νταλκά στην ομάδα. Πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι της… Σταματάει επίτηδες δύο φορτηγά, τους βρίσκει παραβάσεις και το μεσημέρι βλέπω να ανεβαίνει ένα φορτηγό τίγκα μέχρι επάνω με τούβλα και τσιμέντα. Της έκανε δώρο ένα φορτηγό».

Επίσης, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων φρόντιζαν να κάνουν δωρεάν διακοπές τα μέλη του κυκλώματος στη Χαλκιδική. Καταστηματάρχες έκλειναν πρώτο τραπέζι και έδιναν πανάκριβα μπουκάλια με αλκοολούχα ποτά.

Από το Εσωτερικών Υποθέσεων, εκτός από τους 3 που συνελήφθησαν, σχηματίσανε δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται ακόμα 26 αστυνομικοί αλλά και 54 ιδιώτες.