Μητσοτάκης: Νέο «Ανακαινίζω» και επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς

Νέα μέτρα για την στέγαση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας σήμερα το βράδυ στη Βουλή τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τους αγρότες, ενώ νωρίτερα σκληρή κριτική δέχθηκε για το ίδιο ζήτημα από την αντιπολίτευση η κυβέρνηση, με έμφαση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε:

-Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» με 400 εκατ. ευρώ - Επιδοτήσεις ως 36.000 ευρώ για να ανοίξουν κλειστά σπίτια

-Επιστροφή δύο ενοικίων σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, γιατρούς, εκτός Αθήνας - Θεσσαλονίκης

-Αναβάθμιση κρατικών κτιρίων σε νησιά και ορεινές περιοχές για κατοικίες σε δημοσίους υπαλλήλους

-Επέκταση των περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

-Φορολογικά κίνητρα για κατασκευή κατοικιών με πλαφόν ενοικίου

-Φορολογικά κίνητρα για μετατροπή εγκαταλελειμμένων-ημιτελών κτιρίων σε κατοικίες

