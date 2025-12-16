Μητσοτάκης: Νέο «Ανακαινίζω» και επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς

Νέα μέτρα για την στέγαση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας σήμερα το βράδυ στη Βουλή τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή.
Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τους αγρότες, ενώ νωρίτερα σκληρή κριτική δέχθηκε για το ίδιο ζήτημα από την αντιπολίτευση η κυβέρνηση, με έμφαση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Νέα μέτρα για τη στέγαση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
Όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε:
-Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» με 400 εκατ. ευρώ - Επιδοτήσεις ως 36.000 ευρώ για να ανοίξουν κλειστά σπίτια
-Επιστροφή δύο ενοικίων σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, γιατρούς, εκτός Αθήνας - Θεσσαλονίκης
-Αναβάθμιση κρατικών κτιρίων σε νησιά και ορεινές περιοχές για κατοικίες σε δημοσίους υπαλλήλους
-Επέκταση των περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
-Φορολογικά κίνητρα για κατασκευή κατοικιών με πλαφόν ενοικίου
-Φορολογικά κίνητρα για μετατροπή εγκαταλελειμμένων-ημιτελών κτιρίων σε κατοικίες