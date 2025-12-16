Μητσοτάκης: Νέο «Ανακαινίζω» και επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς

Τα μέτρα για τη στέγαση που ανακοίνωσε στη συζήτηση του Προϋπολογισμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 22:55 Σκληρή μάχη στη Φάρμα: Ο νικητής της δεύτερης δοκιμασίας του τελικού!
16.12.25 , 22:35 Φάρμα Τελικός: Δημήτρης vs Λευτέρης: Ο νικητής της πρώτης δοκιμασίας
16.12.25 , 22:32 Κυψέλη: Μητέρα ανήλικης στο Star - «Έχει μετανιώσει, να τη δει ψυχολόγος»
16.12.25 , 22:23 Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος χορός με τη Βάσια Κωσταρά
16.12.25 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 16/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.800.000 ευρώ
16.12.25 , 21:55 Φάρμα: Έτσι θα προκύψει ο μεγάλος νικητής!
16.12.25 , 21:53 Yπερσύγχρονο προσομοιωτή ναυτιλίας αποκτά η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
16.12.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 16/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 22.000.000 ευρώ
16.12.25 , 21:36 Χαλκιδική: Στη φυλακή αστυνομικός που έσβηνε κλήσεις με το... αζημίωτο
16.12.25 , 21:30 Φάρμα: Η είσοδος των φιναλίστ και η πρόταση κουμπαριάς του Γιώργου
16.12.25 , 21:24 Προϋπολογισμός 2026: Υπερψηφίσθηκε με 159 «ναι» και «136» όχι
16.12.25 , 21:20 Φάρμα: Η επιστροφή των παικτών και τα... κινέζικα της Βαλεντίνας!
16.12.25 , 21:03 Φάρμα: Αυτή την ώρα ο μεγάλος τελικός στο Star!
16.12.25 , 20:56 Μητσοτάκης: Νέο «Ανακαινίζω» και επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς
16.12.25 , 20:41 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες η μητέρα & η πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή Χιλετζάκη
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν το ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Αυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν απαιτητικές εξελίξεις
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα μέτρα για την στέγαση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας σήμερα το βράδυ στη Βουλή τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή.  

Βουλή: Νέα μέτρα για τους αγρότες ανακοίνωσε στη Βουλή ο Χατζηδάκης

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τους αγρότες, ενώ νωρίτερα σκληρή κριτική δέχθηκε για το ίδιο ζήτημα από την αντιπολίτευση η κυβέρνηση, με έμφαση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.   

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίνουμε τη μάχη με την παλιά Ελλάδα

Νέα μέτρα για τη στέγαση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός  

Όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε:   

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το στεγαστικό

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το στεγαστικό

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το στεγαστικό

-Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» με 400 εκατ. ευρώ - Επιδοτήσεις ως 36.000 ευρώ  για να ανοίξουν κλειστά σπίτια 

-Επιστροφή δύο ενοικίων σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, γιατρούς, εκτός Αθήνας - Θεσσαλονίκης  

-Αναβάθμιση κρατικών κτιρίων σε νησιά και ορεινές περιοχές για κατοικίες σε δημοσίους υπαλλήλους 

-Επέκταση των περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης  

-Φορολογικά κίνητρα για κατασκευή κατοικιών με πλαφόν ενοικίου  

-Φορολογικά κίνητρα για μετατροπή εγκαταλελειμμένων-ημιτελών κτιρίων σε κατοικίες
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΒΟΥΛΗ
 |
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ
 |
ΣΤΕΓΗ
 |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top