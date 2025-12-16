Βουλή: Νέα μέτρα για τους αγρότες ανακοίνωσε στη Βουλή ο Χατζηδάκης

Επιπλέον 160 εκατ. ευρώ στο τραπέζι για ρεύμα, πετρέλαιο και αποζημιώσεις

16.12.25 , 19:06 Βουλή: Νέα μέτρα για τους αγρότες ανακοίνωσε στη Βουλή ο Χατζηδάκης
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση. βίντεο ΕΡΤ
Νέες ανακοινώσεις για τους αγρότες έγιναν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα «Να δείξουν και αυτοί την μέγιστη υπευθυνότητα».  

Χατζηδάκης: Σε λίγες ημέρες οι ενισχύσεις σε αγρότες -κτηνοτρόφους

 Ο  κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε «πρόσθετη στήριξη από αδιάθετους πόρους  80 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και  80 εκατ. ευρώ  σε βαμβακοπαραγωγούς - σιτοπαραγωγούς. 

Τσιάρας: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα των αγροτών, υπάρχουν περιθώρια»

«Από σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. 

Σε «σταυροδρόμι» οι αγρότες: Αποφασίζουν για τα μπλόκα

Ανακοίνωσε επίσης «επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ» προσθέτοντας: «Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε ακόμα σε «πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες» και σε «νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ».
 

