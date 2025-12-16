Βουλή: Νέα μέτρα για τους αγρότες ανακοίνωσε στη Βουλή ο Χατζηδάκης

Νέες ανακοινώσεις για τους αγρότες έγιναν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα «Να δείξουν και αυτοί την μέγιστη υπευθυνότητα».

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε «πρόσθετη στήριξη από αδιάθετους πόρους 80 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και 80 εκατ. ευρώ σε βαμβακοπαραγωγούς - σιτοπαραγωγούς.

«Από σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ανακοίνωσε επίσης «επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ» προσθέτοντας: «Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε ακόμα σε «πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες» και σε «νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ».

