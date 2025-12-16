Χριστούγεννα στο Star: Ο πιο λαμπερός μήνας γεμάτος μαγεία και ταινίες!

Αν και είναι τελευταίος στη σειρά, είναι σίγουρα ο πιο λαμπερός μήνας του χρόνου! Είναι ο μήνας που μας κάνει να ονειρευόμαστε, είναι ο μήνας που οι ευχές γίνονται μικρά θαύματα! Ο Δεκέμβριος έφτασε, γεμάτος με όλα αυτά τα υπέροχα, που τον κάνουν μοναδικό! Χριστουγεννιάτικα δέντρα που φορτώνουμε με χρωματιστές μπάλες, αλλά και αναμνήσεις και νέες πολύτιμες στιγμές, πολύχρωμα φώτα που λάμπουν στην ψυχή μας, τραγούδια που χωρίς αυτά απλά δεν είναι Χριστούγεννα, παιδικά χαμόγελα που μας αγγίζουν και μας γεμίζουν ελπίδες και αισιοδοξία, αγκαλιές που ζεσταίνουν την καρδιά, εκατομμύρια ευχές που μοιάζουν ικανές να αλλάξουν τον κόσμο όλο!

Το φωτεινό άστρο του Star θα φέρει ένα μαγικό εορταστικό πρόγραμμα, για μικρούς και μεγάλους, γεμάτο χρώματα, μελωδίες, χιούμορ και μηνύματα αγάπης, χαράς και προσφοράς!

GNTM 2025

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 21:00 ο λαμπερός τελικός του GNTM 2025, όπου θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει τον τίτλο του Greece’s Next Top Model για το 2025!

IQ 160

Ο τρίτος κύκλος επεισοδίων της αστυκωμικής σειράς IQ 160 ολοκληρώνεται, με τα δύο τελευταία επεισόδια, που θα προβληθούν την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 21:00.



Καθημερινές εκπομπές

Οι ζωντανές μας εκπομπές Βreakfast@Star με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου και Αλήθειες με τη Ζήνα με τη Ζήνα Κουτσελίνη, δεν θα μεταδοθούν από την Πέμπτη 25/12/25 έως και την Παρασκευή 2/1/26.

Η εκπομπή Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη δεν θα μεταδοθεί από την Τρίτη 23/12/25 έως και την Παρασκευή 2/1/26.

Το παιχνίδι Τροχός της Τύχης με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, δεν θα μεταδοθεί την Πέμπτη 25/12/25 και την Παρασκευή 26/12/25.

Εκπομπές Σαββατοκύριακου

Οι εκπομπές Stars System και Traction, δε θα μεταδοθούν τα Σαββατοκύριακα 20- 21/12/25, 27-28/12/25 και 3-4/1/26.

Η ξένη σειρά Τα φιλαράκια δε θα μεταδοθεί τα Σαββατοκύριακα 27-28/12/25 και 3-4/1/26.

Την Τρίτη 23/12/25 και την Τετάρτη 24/12/25 στις 15:40 και τη Δευτέρα 29/12/25 στις 15:30, θα μεταδοθούν επίκαιρα επεισόδια.

Γιορτινή εβδομάδα στο Star με ταινίες από το πρωί έως το βράδυ!

Tο εορταστικό σύνθημα παραμένει ίδιο για όσους αγαπούν τον κινηματογράφο και αυτή τη χρονιά: μυρωδιές, μελωδίες και Star ταινίες! Η γιορτινή διάθεση απογειώνεται με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες και διαχρονικά αγαπημένες χριστουγεννιάτικες και παιδικές ταινίες, που μπορούν να απολαύσουν μικροί, μεγάλοι και ολόκληρη η οικογένεια!



Χριστουγεννιάτικες ταινίες

🎄Τις γιορτινές μέρες να μη μείνετε μόνοι στο σπίτι αλλά με παρέα, για να απολαύσετε στο Star την απόλυτη χριστουγεννιάτικη ταινία! Μόνος στο σπίτι (22/12 στις 21:00), αλλά και Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (28/12 στις 21:00 & 29/12 στις 16:00) για να γελάσουμε με τις απίθανες ιδέες του μικρού Κέβιν, που υποδύεται υποδειγματικά ο Μακάλεϊ Κάλκιν, όταν αναλαμβάνει να προστατέψει από τους πιο συμπαθείς κακούς όσα για εκείνον είναι αδιαπραγμάτευτα σημαντικά!

🎄 «Ο Χιονάνθρωπος» (23/12 στις 16:15), μια αγαπημένη οικογενειακή ταινία σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα!

🎄Με οδηγό τη φαντασία «Το πολικό εξπρές» (24/12 στις 21:00 & 28/12 στις 17:40) θα μας ταξιδέψει στη μαγεία των γιορτών!

🎄 «Last Christmas», (24/12 στις 23:10) μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη ρομαντική κομεντί, πλημμυρισμένη με τα τραγούδια του αξέχαστου Τζορτζ Μάικλ, που «έντυσε» μουσικά για πάντα τα περασμένα, αλλά και τα επόμενα Χριστούγεννα της ζωής μας!

🎄 «Η νέα Σταχτοπούτα: Χριστουγεννιάτικη ευχή», (25/12 στις 12:45) οι ευχές μας μέσα από μαγικά παραμύθια, μιας αγγίζουν την καρδιά και γεμίζουν τη ζωή μας φως



🎄 «Τα Χριστούγεννα του Ντένις του Τρομερού», (25/12 στις 17:50) το τρομερό παιδί αναστατώνει τον κύριο Γουίλσον και μπλέκει τις πιο αστείες χριστουγεννιάτικες περιπέτειες!

🎄 «Ο αδελφός του Άι Βασίλη», (25/12 στις 23:15) μια τρυφερή διασκεδαστική ταινία!

🎄 «New Years Eve», (26/12 στις 15:30) με ένα all star cast: Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Μισέλ Φάιφερ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Χάλι Μπέρι, Τζον Μπον Τζόβι, Σοφία Βεργκάρα, Χίλαρι Σουάν, Άστον Κούτσερ, Ζακ Έφρον!

🎄 «Χριστούγεννα στα τέσσερα», (26/12 στις 23:50) μια οικογενειακή κωμωδία με άρωμα Χριστουγέννων!



🎄 «Ο Γκριντς» (27/12 στις 21:00) θα προσπαθήσει και αυτή τη χρονιά να κλέψει τα Χριστούγεννα!

🎄 «Μόνος στο σπίτι 4» (28/12 στις 13:30) & «Μόνος στο σπίτι 5» (30/12 στις 21:00), διασκεδαστικές κωμωδίες σε χριστουγεννιάτικη διάθεση!

🎄 «Το ξωτικό των Χριστουγέννων», (28/12 στις 15:30) η ταινία που έγινε μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ!

Και πολλές ακόμη ταινίες στο πρόγραμμά μας

Παιδικές

Οι πελαργοί, Μίνιονς 2: Η άνοδος του Γκρου, Εγώ ο απαισιότατος 3, Τομ και Τζέρι: Η ιστορία του καρυοθραύστη, Μια χαρούμενη οικογένεια, Tom and Jerry: Santa’s Little Helpers, Το μαγικό σπίτι, Pat the dog: Santa Pat, Σεβάχ: Ο θρύλος των επτά θαλασσών, Η εποχή των Παγετώνων: Σε τροχιά σύγκρουσης, Μυρμηγκοιστορίες, Τομ και Τζέρι: Η περιπέτεια με τον γίγαντα, Οι ευχούληδες 2 : Παγκόσμια περιοδεία, Τομ και Τζέρι: Ο χαμένος δράκος, Ο πολικός αρκούδος και οι ανίκητοι, Τομ και Τζέρι: Στη χώρα του χιονανθρώπου

Και σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή ΑΡΤΕΜΗΣ ΦΑΟΥΛ (ARTEMIS FOWL)

(Παρασκευή 26/12 στις 12:45)

Οικογενειακή περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής, ιταλικής, βρετανικής, γαλλικής συμπαραγωγής 2020

Διάρκεια: 85’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κένεθ Μπράνα

ΠΑΙΖΟΥΝ: Φέρντια Σο, Λάρα ΜαΚ Ντόνελ, Τζος Γκαντ, Κόλιν Φάρελ, Τζούντι Ντεντς

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο 12χρονος Αρτέμης, απόγονος μιας οικογένειας εγκληματικών μυαλών, αναζητά τον εξαφανισμένο πατέρα του. Με τη βοήθεια του Μπάτλερ, του έμπιστου προστάτη του, ο Αρτέμης σε αυτή του την προσπάθεια ανακαλύπτει έναν μυστικό πολιτισμό: έναν εντυπωσιακά ανεπτυγμένο κόσμο νεράιδων! Πιστεύοντας ότι η εξαφάνιση του πατέρα του συνδέεται με τον παράξενο αυτό ονειρικό κόσμο, ο πανέξυπνος Αρτέμης καταστρώνει ένα επικίνδυνο σχέδιο, τόσο επικίνδυνο που βρίσκει τον εαυτό του παγιδευμένο σε μια μάχη με τις παντοδύναμες νεράιδες…

Κινηματογραφικές επιτυχίες και ταινίες για όλη την οικογένεια



Η μεγάλη των μπάτσων σχολή Νο 2, Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος, Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ, Τιτανικός, Το πλουσιόπαιδο, Θεός για μια εβδομάδα, Μόνος στο σπίτι 3, Η τριλογία του κόσμου: Το αστέρι του βορρά, Αλαντίν, Το τρομερό παιδί 2, Ο μπόμπιρας ξεπόρτισε, Ένα αστέρι γεννιέται, Ταξίδι στο κέντρο της Γης, Aquaman, Ο γιατρός τρελάθηκε, Jurassic Word: Το βασίλειο έπεσε, Μια σύγχρονη Σταχτοπούτα: Μια φορά και ένα τραγούδι, Η πρόταση, Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά, Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας

Και σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ (JUNGLE CRUISE)

(Δευτέρα 29/12 στις 21:00)

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής, ουγγρικής και καναδικής συμπαραγωγής 2021

Διάρκεια: 118΄

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ζομ Κολέ - Σερά

ΠΑΙΖΟΥΝ: Έμιλι Μπλαντ, Πολ Τζιαμάτι, Έντγκαρ Ραμίρεζ, Ντουέιν Τζόνσον

ΥΠΟΘΕΣΗ: Δεκαετία του 1910. Η Δρ. Λίλι Χάουτον, έχοντας μαζί τον αδελφό της, ταξιδεύει από το Λονδίνο στη ζούγκλα του Αμαζονίου, επιλέγοντας κατά τύχη τον Φρανκ Γουλφ ως οδηγό, με την ετοιμόρροπη βάρκα του. Η Λίλι είναι αποφασισμένη να ανακαλύψει ένα αρχαίο δέντρο με απαράμιλλες θεραπευτικές ικανότητες, κρατώντας στα χέρια της τη δύναμη να αλλάξει το μέλλον της ιατρικής. Οι τρεις τους θα συναντήσουν αμέτρητους κινδύνους και υπερφυσικές δυνάμεις, όλα κρυμμένα στην παραπλανητική ομορφιά του πλούσιου τροπικού δάσους. Καθώς, όμως, τα μυστικά του χαμένου δέντρου ξεδιπλώνονται, η ζωή της Λίλι και του Φρανκ παίζεται κορώνα γράμματα, και το ανθρώπινο είδος κρέμεται από μία κλωστή.

Γιορτές στη Starland!

Όταν το σχολείο κλείνει, το παραμυθένιο παιδικό πρόγραμμα της Starland γίνεται καθημερινό και τα πιο αστραφτερά αστέρια των γιορτών, τα παιδικά πρόσωπα γεμίζουν χαμόγελα! Από Πέμπτη 25/12/25 έως και την Παρασκευή 2/1/26, το πρόγραμμα της Starland είναι πλούσιο και «πασπαλισμένο» με μια απαραίτητη έξτρα δόση χαράς, φαντασίας, γέλιου και χριστουγεννιάτικης χρυσόσκονης, με όλους τους αγαπημένους ήρωες και πολλά Christmas Special Episodes!

