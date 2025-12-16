Πώς θα γίνονται πλέον προσλήψεις και απολύσεις - Αλλάζει η ΕΡΓΑΝΗ

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περαιτέρω απλουστεύσεων που εισήγαγε ο νέος εργασιακός νόμος «Δίκαιη Εργασία για Όλους» (ν.5239/2025), υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Με τη συγκεκριμένη ΥΑ αναβαθμίζονται οι λειτουργίες του υφιστάμενου ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», διευκολύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.

