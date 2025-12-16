ΑΑΔΕ: Έρχεται η μεγάλη ετήσια φορολοταρία με έπαθλα έως 100.000 ευρώ

Ένας λαχνός για κάθε ευρώ ηλεκτρονικών συναλλαγών ή μέσω καρτών

16.12.25 , 17:43 ΑΑΔΕ: Έρχεται η μεγάλη ετήσια φορολοταρία με έπαθλα έως 100.000 ευρώ
Οικονομια
ΑΑΔΕ
Στην τελική φάση εισέρχεται η ετήσια φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλήρωση του έτους, μέσω της οποίας επιβραβεύονται φορολογούμενοι που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, από τη συγκεκριμένη κλήρωση θα αναδειχθούν 12 τυχεροί φορολογούμενοι, οι οποίοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα ποσά είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

ΦΟΡΟΛΟΤΑΡΙΑ
 |
ΑΑΔΕ
 |
NEWPOST
